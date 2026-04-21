Лук - одна из самых популярных культур, и его на грядки высаживают, наверное, все украинцы. В уходе он не особенно требователен, но часто встречается одна и та же проблема, и огородники не знают, почему перья лука желтеют, и как с этим справиться. Рассказываем обо всех возможных причинах и даем несколько рекомендаций по уходу за культурой.

Почему желтеют перья у зеленого лука

Для того, чтобы понимать, что делать, если желтеют листья у лука, важно выяснить причину такой ситуации. Во-первых, стоит учитывать, что изменение цвета у перьев должно настораживать только весной или в начале лета, потому что под конец сезона это абсолютно естественный процесс - растение заканчивает свой жизненный цикл. Однако если вы заметили такой нюанс в самом начале, сразу проверьте:

когда вы посадили лук - если почва была холодной, а по ночам "били" заморозки, молодые ростки, скорее всего, от этого пострадали;

правильно ли подготовили почву - луку не подходит сухой и плотный грунт, грядки обязательно нужно рыхлить и мульчировать;

была ли засуха или жара - уже после посадки при нерегулярном поливе перья лука могут пожелтеть из-за высоких температур и недостатка влаги.

Последний пункт особенно интересен - весной, во время начального этапа посадки, поливать культуру нужно до двух раз в неделю, а вот когда луковица созреет (обычно, в июне), частоту поливов можно сократить, потом и вовсе убрать их. Кстати, чрезмерная влажность опасна так же, как и засуха - если вы высадили лук и видите, что постоянно идут дожди, лучше накрыть грядки пленкой.

Кроме вышеперечисленных факторов на пожелтение перьев могут влиять и другие - недостаток азота, калия, меди, марганца, цинка, бора или фосфора, нарушение графика внесения подкормок, нашествие вредителей или болезни.

Заметили, что желтеет перо у лука - чем полить и что делать

Идеальный вариант - подготовить почву еще до посадки культуры. Все перекопать, внести 20 граммов аммиачной селитры, 40 граммов суперфосфата и 40 граммов хлористого калия на каждый квадратный метр грядки, полить почву раствором марганца, а сами луковички подержать в растворе фунгицида. Высадить культуру после огурцов, томатов, капусты, бобовых или картофеля. Эти меры предосторожности позволят избежать пожелтения пера в будущем.

Однако если ваша культура уже начала менять цвет, тогда придется выяснить, чем подкормить зелёный лук, чтобы он не желтел. Это особенно необходимо, если вы не удобряли грядки перед посадкой культуры. Подкормки можно использовать и минеральные, и "народные":

Нашатырь - в ведре воды развести 2 ст.л нашатыря, сразу же полить лук. Удобрять таким образом не чаще двух раз за сезон.

- в ведре воды развести 2 ст.л нашатыря, сразу же полить лук. Удобрять таким образом не чаще двух раз за сезон. Коровяк - килограмм перепревшего навоза настаивать в ведре воды неделю, потом развести в пропорции 1:20, поливать между грядками 1 раз в 3 недели.

- килограмм перепревшего навоза настаивать в ведре воды неделю, потом развести в пропорции 1:20, поливать между грядками 1 раз в 3 недели. Птичий или кроличий помет - 1 л добавить в 5 л ведро воды, перемешать, настаивать 2-3 дня, потом 1 л концентрата развести в 10 литрах воды и подкармливать лук.

- 1 л добавить в 5 л ведро воды, перемешать, настаивать 2-3 дня, потом 1 л концентрата развести в 10 литрах воды и подкармливать лук. Дрожжи - 100 гр сухих дрожжей и 2 ч.л сахара развести в 3 л воды, настаивать сутки, потом развести в 15 л отстоянной воды и поливать грядки.

Если вы соблюдали все правила посадки, полива и подкормок и выяснили, что причина пожелтения пера не в нарушении агротехнических правил, а в наличии болезней или атаке вредителей, рассказываем, чем поливать лук, чтобы не желтели перья. Первый вариант - в ведре воды развести пол килограмма соды, 10 мл йода, марганцовокислого калия и полить грядку. Второй вариант - в том же количестве воды развести 1 л молочной сыворотки и 10 капель йода. Также можно высыпать в ведро стакан золы, настоять и потом обработать лук.

От луковой мухи и многих других вредителей помогают следующие рецепты:

200 гр табака высыпать в емкость с двумя-тремя литрами воды, туда же натереть брусок хозяйственного мыла и добавить 1 ст.л острого перца. Все это развести в 10 л воды и сразу опрыскать растения;

200 гр поваренной соли высыпать в ведро с водой, туда же влить 1 ч.л нашатыря, поливать лук под корень каждые 10 дней;

смешать табачную пыль и золу в соотношении 1:1, рассыпать в междурядьях.

Если же вы понимаете, что бороться нужно не с луковой мухой, а с другими опасными насекомыми, попробуйте измельчить 200 гр зубчиков чеснока, выложить в емкость с одним литром воды, настаивать 5 суток, потом развести в пропорции 1 стакан на ведро воды и этим раствором полить культуру. Это "снадобье" отлично справляется со многими вредителями, но против луковой мухи бессильно.

Вас также могут заинтересовать новости: