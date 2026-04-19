Методы борьбы и меры профилактики необходимы каждому владельцу домашней птицы.

Насекомые, которые называются пухо- и пероедами - это те вредители, которых "в народе" принято определять как вшей. Заболевание, которому может подвергаться домашняя птица, атакованная этими вредителями, называется "маллофагоз" и передается через клещей-малофагов. Узнайте, как избавиться от куриных вшей и какую профилактику вести, чтобы домашняя птица не заболела.

Украинка на своем YouTube канале June. My hobbies опубликовала видео, где рассказала, почему куры заражаются маллофагозом, как уберечь птицу от этого и чем обработать курятник от куриных вшей, если уже заметили признаки наличия вредителей.

От чего появляются вши у кур

Автор ролика объяснила, откуда берутся куриные вши - они могут жить не только на курах, но и на индюках, и на утках. Наиболее высокие риски заражения, по словам June. My hobbies, весной и осенью, потому что в это время птица линяет, перо редкое, иммунитет ослаблен, а вредителям проще "прицепиться".

Видео дня

Причиной заражения может быть:

новая, уже больная, курица в курятнике - зольная ванна, насест, подстилка и гнездо после нее;

перелетные птицы - голуби и воробьи;

зараженный петух, который топчет курицу;

сам человек, занеся клещей на обуви или одежде.

Кроме того, "помогают" вшам размножаться и другие факторы - нечищенный пол, повышенная влажность, отсутствие вентиляции, теснота в курятнике.

Украинка также назвала симптомы того, что у курей появились вши:

птица начинает чесаться и постоянно чистить перья в поисках клещей;

облысение, образование ран;

повышенная нервозность, нарушение сна;

ухудшение яйценоскости или полное ее отсутствие.

У молодых кур заражение вшами проявляется в виде снижения иммунитета, замедлении развития и набора массы.

ВАЖНО: по словам автора видео, пероеды опасны не только для птицы, но и для человека, так как они являются переносчиками сальмонеллеза.

Как избавиться в курятнике от куриных вшей - советы

Автор канала June. My hobbies на личном опыте рассказала, как избавиться от куриных вшей в курятнике. Она говорит, что с такой проблемой сталкивалась дважды, и один из эпизодов пришелся на февраль. Пришлось обрабатывать курятник и птицу, купать кур, сушить их феном, чтобы они не замерзли и не заболели.

С тех пор для того, чтобы клещи больше не заводились, автор видео после чистки курятника использует инсектицид от разных насекомых, опасных для птицы, в целях профилактики. Можно приобрести любой препарат - тот же "ФАС-ДУБЛЬ", им необходимо обработать все труднодоступные места в помещении, а сверху постелить подстилку. Такое же средство женщина добавляет и в зольную ванну и гнезда. В качестве альтернативы, если в продаже нет необходимого препарата, можно использовать инсектицидную пудру - по словам владельцы птицы, килограммовой банки хватает на два года.

Также украинка говорит, что для купания птицы покупала препарат "Бутокс", разводя его по инструкции. Особенно важно следить, чтобы курица не пила воду с раствором, и тщательно мыть туловище до самой кожи, а также зону под хвостом, в паху и под крыльями. Важно в тот же день, на которой вы запланировали обработку птицы, сделать генеральную уборку в курятнике с использованием названных выше препаратов. Лучше всего делать такие чистки летом при теплой погоде, к тому же, автор канала June. My hobbies считает, что ее метод, наверное, самый бюджетный и наиболее простой. Повторять такие процедуры можно дважды, а то и трижды (при сильно поражении вшами) с промежутком в восемь дней.

ВАЖНО: при использовании любого инсектицидного препарата женщина рекомендует надевать перчатки и маску, так как все подобные средства токсичны. Кроме того, обязательно нужно читать инструкцию и придерживаться ее.

Вас также могут заинтересовать новости: