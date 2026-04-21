Чтобы картошка дала хороший урожай, запомните ее лучших предшественников среди других овощей.

Многие дачники даже не задумываются над тем, где сажать картофель, выделяя под него любое удобное свободное место. Но выращивать овощи наобум не стоит, если хотите добиться действительно большого урожая. В этом деле очень важно придерживаться правил соседства культур.

Запомните, после чего сажать картофель, чтобы выкопать крупные и здоровые корнеплоды в конце месяца. При хороших предшественниках овощ может дать тройной урожай, а при неправильных ваши усилия окажутся тщетными.

После какой культуры лучше сажать картошку

Если вас интересует, можно ли сажать картошку на одном и том же месте, то опытные фермеры советуют так не делать. С годами почва истощается и накапливает вредителей, которые будут атаковать корнеплоды вновь и вновь.

Чтобы избежать вырождения овоща, рекомендуется придерживаться правил чередования культур. Эти принципы определяют, насколько хорошо одни виды растут после других. Фермеры сформировали их после многолетних наблюдений за ростом растений.

Удачными считаются те предшественники, которые не имеют общих заболеваний и вредителей с нашим овощем, а также потребляют из почвы иные питательные вещества. Если посадить картошку после них, то она будет меньше болеть и получит достаточно питания.

Соответственно, худшими предыдущими культурами будут те, что уязвимы к одинаковым болезням с картошкой и нуждаются в тех же микроэлементах. После них картофель неизбежно будет больным и слабым, сколько бы его не подкармливали.

Если спросить опытных фермеров, какие хорошие предшественники для картофеля, то многие посоветуют бобовые культуры, а именно горох, фасоль, чечевицу и нут. Эти овощи расходуют из почвы совсем другие вещества, чем картошка, поэтому земля после них останется достаточно плодородной.

Хорошо также выращивать корнеплод после огурцов. У них нет ни общих болезней, ни одинаковых требований к питанию. К слову, это работает и в обратную сторону: сажать огурцы после картошки тоже можно.

Лук и чеснок не только не конкурируют с картофелем за одни вещества, а также отпугивают с участка колорадских жуков. Поэтому после них овощ растет отлично.

Завершают перечень хороших предшественников такие культуры, как кукуруза, дыня, капуста, кабачки, тыква. Они никак не конфликтуют с картофелем и не мешают его быстрому росту. На участке после них будут хорошо расти и другие корнеплоды, такие как морковь и свёкла.

Также хороший урожай картофель и любые другие овощи дает на почве, где в прошлом году росли сидераты. Эти растения специально сажают для обогащения почвы питательными веществами. К ним относятся горчица, вика, люпин, фацелия, клевер, озимая рожь и многие другие виды.

Где сажать картошку нельзя

Не рекомендуется выращивать корнеплод там, где в прошлом году росли культуры семейства пасленовых. Картошка тоже к нему принадлежит, поэтому на таком участке ей будет дискомфортно.

К пасленовым овощам относятся картофель, помидоры, баклажаны, физалис, перец и табак. Все эти растения не стоит выращивать друг после друга, ведь их враги одинаковы. А это значит, что вредители перезимуют в почве и сразу перейдут на новую "жертву".

Выбирая место, где лучше сажать картошку, проследите также, чтобы участок не находился в тени. Данная культура любит долгий световой день. При недостатке солнца ботва излишне вытягивается, а клубни остаются мелкими.

