Тим Кук уходит в отставку: NYT назвало, кто станет новым лидером Apple и что ждет компанию

В сентябре Кук перейдет на роль исполнительного председателя, уступив место Джону Тернусу.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что покинет свой пост спустя почти 15 лет руководства структурой, которая на волне безумной популярности iPhone стала одной из самых влиятельных и дорогих компаний в мире.

Кук, которому сейчас 65 лет, в сентябре перейдет на новую роль исполнительного председателя совета директоров Apple, а его кресло в главном офисе компании займет 50-летний Джон Тернус, возглавляющий в Apple направление аппаратного обеспечения, пишет The New York Times.

Отставка Кука завершит один из самых успешных периодов управления в истории американского бизнеса. За время его пребывания в должности ежегодная прибыль Apple выросла в четыре раза, превысив 110 миллиардов долларов, а рыночная стоимость компании увеличилась более чем в десять раз, достигнув 4 триллионов долларов.

Наследие и преемственность

Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до смерти последнего в 2011 году, завоевав репутацию мастера по отладке всех механизмов глобального бизнеса потребительской электроники. С тех пор Apple определяет принципы работы современной технологической компании: ее продукты собираются в цепочке поставок, которая тянется от гигантских заводов в Китае, созданных при участии Кука, до Индии и Бразилии, а популярный розничный бизнес охватывает пять континентов.

"Он пришел на смену человеку такого масштаба, какой вряд ли кому-то еще на планете доводилось замещать, и он проделал потрясающую работу", – заявил Питер Оппенгеймер, занимавший пост финансового директора Apple с 2004 по 2014 год.

Тернус пришел в Apple в 2001 году и продвигался по карьерной лестнице, курируя разработку Mac и iPad. Он станет восьмым генеральным директором Apple за 50 лет существования компании и третьим с момента возвращения Джобса в 1997 году, когда тот спас компанию от грани банкротства.

"Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы", – подчеркнул Тернус в официальном заявлении. "Я обещаю руководить, опираясь на те ценности и видение, которые определяли это особенное место на протяжении полувека".

Новые вызовы для Джона Тернуса

Тернусу предстоит возглавить компанию, которая уже несколько лет не создавала новых массовых продуктов и сталкивается с вопросами по поводу своего бизнеса, пишет СМИ. За последние месяцы Apple покинули несколько топ-менеджеров, что вызвало беспокойство инвесторов по поводу квалификации следующего поколения руководителей и долгосрочной стратегии, особенно в области искусственного интеллекта. Компания в основном оставалась в стороне, в то время как остальная часть технологической индустрии обязалась потратить сотни миллиардов долларов на разработку ИИ.

Apple также приходится лавировать в крайне неспокойных политических водах, включая резкие изменения в вопросе пошлин администрации Трампа, надвигающийся антимонопольный процесс и геополитическую напряженность в отношениях с Китаем.

В последние годы Кук в силу необходимости стал ведущим дипломатом технологической индустрии, совершая регулярные визиты в Вашингтон и Пекин, чтобы попытаться сбалансировать зачастую противоречивые планы президента Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. В качестве исполнительного председателя он "будет содействовать в определенных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру", объяснили в пресс-релизе Apple.

"Это не прощание", – заявил Кук в письме на сайте Apple. Но он добавил, что это "момент перехода".

Apple остается одной из самых прибыльных компаний в мире благодаря стабильности продаж iPhone, таких продуктов, как Apple Watch, и сервисов, включая iCloud и Apple Pay.

Кук пришел в Apple в 1998 году из компании Compaq, производящей компьютеры, трансформировал управление товарными запасами и в 2007 году стал операционным директором. В своей речи на выпускном вечере в Обернском университете в 2010 году он подчеркнул, что Apple и Джобс предоставили ему "возможность каждый день заниматься по-настоящему значимой работой".

Хотя Кук редко обсуждал свою личную жизнь, за исключением детства в Алабаме и студенческих лет в Оберне, он также стал одним из самых известных руководителей-геев в корпоративной Америке.

Несмотря на годы успеха, Кук так и не смог избавиться от восприятия его как человека, не обладающего технологическим видением, подобным видению Джобса. Когда в 2011 году он встал у руля Apple, выпуски новых iPhone уже стали культурными вехами, за которыми следили так же пристально, как за последними голливудскими блокбастерами.

"Очень трудно внедрять инновации, когда ты имеешь размеры Apple", – заявил Майк Слейд, который консультировал Apple и Джобса по вопросам стратегии производства и маркетинга с 1998 по 2004 год. Он добавил, что наследием Кука стало "постоянное совершенствование во всех аспектах и фантастические новые продукты".

В последние годы Apple повышала цены на свои устройства и делала ставку на рост сервисов, продавая больше программного обеспечения для более чем одного миллиарда iPhone, используемых по всему миру. Ее сервисный бизнес неуклонно рос в течение последнего десятилетия, составив в последнее время около четверти годового дохода.

Но Apple демонстрирует неоднозначные результаты в других частях своего бизнеса: замедлился рост продаж носимых устройств, включая Apple Watch и AirPods, а в Китае продажи временами оказываются посредственными. В 2024 году компания предприняла разочаровывающую попытку войти в сферу так называемой дополненной реальности со своей гарнитурой Vision Pro.

Отношения Apple с Китаем превратились в уязвимое место. Помимо того, что на долю этой страны временами приходится четверть годового дохода Apple, компания производит в Китае около 80 процентов своих iPhone.

Кук наладил отношения с Трампом, который критиковал Apple за то, что компания не производит iPhone в Соединенных Штатах. В прошлом году Кук преподнес Трампу подарок из 24-каратного золота, стремясь избежать угроз президента ввести пошлины на устройства компании.

Карьерный путь нового CEO

Тернус присоединился к Apple через четыре года после окончания Пенсильванского университета в 1997 году. Сначала он работал над экранами для компьютеров Mac и со временем стал ключевым помощником Дэна Риччио, давнего лидера инженерного подразделения компании. По мере карьерного роста Риччио полномочия Тернуса расширялись, включая руководство командами, работающими над Mac и iPad. Тернус сменил Риччио в 2021 году.

Apple также сообщила, что Джони Сружи, возглавлявший работу над собственными чипами компании, был назначен на должность директора по аппаратному обеспечению. Помимо руководства аппаратными технологиями, Сружи возьмет на себя роль Тернуса по контролю за проектированием аппаратного обеспечения.

Теперь Тернусу предстоит столкнуться с проблемой, которая преследовала Кука на протяжении всего его срока: сможет ли Apple создавать новые, меняющие отрасль продукты без Джобса у руля?

