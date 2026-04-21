'Большие города окажутся в катастрофической ситуации': эксперт раскрыл новую цель ударов РФ

Киев должен безотлагательно обеспечить объекты "Киевводоканала" автономными источниками питания.

Новой целью российских атак на инфраструктуру станет система водоснабжения. Враг понимает, что без воды крупные города окажутся в катастрофической ситуации, заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эфире "Новости Live".

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможных атаках врага по объектам водоснабжения. В этом контексте Рябцев упомянул об ударе России 14 апреля по плотине Печенежского водохранилища. По его словам, российское командование действует продуманно и наносит удары по наиболее критическим точкам жизнеобеспечения.

Рябцев добавил, что, учитывая риски новых ударов России, в столице необходимо обеспечить автономными источниками питания объекты "Киевводоканала".

Видео дня

"Первое, что нужно сделать, – это обеспечить автономными источниками питания объекты критической инфраструктуры. Прежде всего "Киевводоканал". Это задача номер ноль", – отметил эксперт.

Удары России по водоснабжению - последние новости

3 апреля президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, предупредил об угрозе российских ударов по мостам, плотинам, гидроэлектростанциям, а также по насосным станциям.

14 апреля россияне нанесли шесть ударов КАБ по плотине на Печенежском водохранилище. Однако, по данным 16-го армейского корпуса, враг не попал.

Это уже не первая вражеская атака по водохранилищу во время полномасштабного вторжения. В частности, 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины было приостановлено после российской атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: