'Вояджер-1' отключает приборы, чтобы выжить в 25 млрд км от Земли, – The Independent

NASA срочно ищет решение, чтобы предотвратить полное исчерпание энергии своего первого межзвездного космического аппарата. Voyager 1, запущенный в 1977 году, столкнулся со снижением уровня энергоснабжения, из-за чего операторам миссии пришлось временно отключить один из научных инструментов.

Американское космическое агентство сообщило, что в настоящее время работает над "дальновидным планом", который должен продлить срок службы аппарата и восстановить его полноценную работу, пишет The Independent.

Плутониевое "сердце" угасает

"Voyager 1 – самый удаленный от Земли объект, созданный человеком. В 2012 году он стал первым зондом, покинувшим пределы Солнечной системы. Аппарат питается от радиоизотопного термоэлектрического генератора, вырабатывающего электроэнергию благодаря распаду плутония. Из-за особенностей этой системы он ежегодно теряет около 4 ватт мощности", – говорится в сообщении NASA.

Неожиданное падение энергопотребления впервые зафиксировали 27 февраля во время запланированного маневра. Инженеры предупредили, что дальнейшее снижение мощности может активировать защитную систему, которая автоматически отключит отдельные компоненты аппарата.

Вынужденное отключение приборов

Чтобы предотвратить это, NASA решило отключить один из приборов на борту "Вояджера-1", который в настоящее время находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли. Это временная мера, пока специалисты работают над более стабильным решением.

Руководитель миссии Карим Бадаруддин отметил, что хотя отключение научного инструмента является нежелательным, это пока лучший доступный вариант.

Сейчас на борту аппарата все еще функционируют два научных прибора: один регистрирует плазменные волны, другой – измеряет магнитные поля. Оба продолжают успешно передавать данные из области космоса, которую ни один другой аппарат еще не исследовал.

49 лет непрерывной работы

Отключенный прибор – эксперимент по изучению низкоэнергетических заряженных частиц (LECP) – работал почти непрерывно в течение 49 лет, фиксируя космические лучи и другие частицы из Млечного Пути.

В NASA пояснили, что отключение этого прибора является лучшим способом сохранить работоспособность первого межзвездного исследователя человечества.

Несмотря на ограничения, "Вояджер-1" продолжает передавать критически важные данные о структуре межзвездной среды, в частности о фронтах давления и областях с различной плотностью частиц за пределами гелиосферы.

Два аппарата программы "Вояджер" остаются единственными, которые находятся настолько далеко от Земли, чтобы предоставлять подобную информацию.

Вояджер-1 – что известно

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в начале 2027 года космический аппарат "Вояджер-1" станет первым искусственным объектом, достигшим расстояния в один световой день от Солнца. Речь шла о том, что его запустили в 1977 году и с тех пор он находится в полете.

"Вояджер-1" стал первым космическим аппаратом, который вышел за пределы гелиосферы, пересек гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство. Предполагалось, что, когда аппарат достигнет расстояния 25,9 миллиарда километров от Земли, его почти 50-летнее путешествие можно будет сравнить с расстоянием, которое свет может пройти за один день.

Вас также могут заинтересовать новости: