Отставка после теракта: экс-глава патрульной полиции Жуков станет советником главы Нацпола

Бывший начальник патрульной полиции Евгений Жуков, который подал в отставку из-за действий патрульных во время теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля, назначен советником главы Национальной полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами, пишет hromadske.

По его словам, на новой должности Жуков будет заниматься вопросами "вовлечения полиции в войну".

Видео дня

Клименко отметил, что "лично очень уважает" генерала Жукова, и тот сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

"Это человек, который занимался войной. "Хищник" прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда – и вчера мы с ним об этом говорили – двое полицейских допустили большую ошибку при выполнении своей основной функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, он принял решение. И он сказал: "Господин министр, я сейчас заявлю о том, что ухожу в отставку". Но я очень хотел, чтобы он остался в команде", – сказал Клименко.

Министр также рассказал, что по итогам служебного расследования сняты с должностей все сотрудники вертикали: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

"Это, возможно, еще не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они будут обнародованы. Но мое требование – назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только людей, прошедших боевые действия", – добавил глава МВД.

Теракт в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В итоге его ликвидировали. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибли 6 человек.

После трагедии Жуков подал в отставку. Он отметил, что это решение было принято после скандала с патрульными полицейскими, которые 18 апреля прибыли на место стрельбы в Киеве, но сбежали.

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских лиц", – подчеркнул Жуков.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что Жукову найдут другую должность.

