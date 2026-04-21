Прямое управление дронами из РФ: Игнат раскрыл тактику использования врагом mesh-сетей

Также прокомментировал ситуацию с ударом российского дрона по дому "Флеша".

Нельзя исключать, что дом советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова поразил дрон, которым управляли из России, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Отвечая на вопрос в эфире телемарафона, действительно ли дроном управляли из РФ в режиме реального времени, он сказал: "Ничего нельзя исключать, учитывая, что не впервые публичные известные люди страдали от вражеской атаки. Война постучалась в дверь каждого украинца. То, что произошло с Сергеем, еще раз подтверждает, что враг атакует и жилые дома – многоквартирные и частные, которые становятся объектами террористических атак".

По его словам, сам Сергей и спецслужбы разберутся, какое именно средство было применено для удара. Игнат рассказал, что россияне совершенствуют средства воздушного нападения, используя mesh-сети для ударов по Украине. По его словам, ракеты и "Шахеды" программируются заранее, в частности, прокладываются маршрут, скорость и высота полета.

При этом он добавил, что враг совершенствуется, применяя mesh-сети, каналы управления, которые бывают разными, в частности, со Старлинками, которые на сегодняшний день заблокированы для РФ.

"Но есть альтернативные методы, которые они могут использовать. Mesh-сети работают так, что беспилотники взаимодействуют между собой и являются своеобразными ретрансляторами, то есть передают сигнал друг от друга, и оператор на территории РФ благодаря этой сети и дронам может управлять беспилотником в режиме реального времени, направляя его на тот или иной объект", – сказал Игнат.

Он напомнил, что уже известны случаи атак дронами типа "Шахед" и "Гербера", управляемыми оператором, в частности, по движущимся целям, то есть автомобилям, мобильно-огневым группам, а также поездам. По его словам, это новые вызовы, которые нужно понимать и применять меры противодействия для таких случаев.

Попытка россиян убить советника министра обороны Украины – что известно

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что был нанесен целенаправленный удар дроном по его дому. Он, находясь в больнице, отметил, что чувствует себя "относительно хорошо" после попытки РФ убить его "Шахедом".

По его словам, россияне использовали четыре реактивных "Шахеда". Он отметил, что это была специальная операция с целью, по-видимому, найти его и ликвидировать. При этом добавил, что два реактивных "Шахеда" были сбиты по пути Силами обороны с помощью перехватчиков, но два "Шахеда" долетели до границ Киева.

Флеш добавил, что украинская сторона имеет подтверждение того, что беспилотник, атаковавший его дом, управлялся с территории России. Он также подтвердил, что это свидетельствует о том, что речь идет не о случайном попадании, а именно о попытке оккупантов его убить.

Вас также могут заинтересовать новости: