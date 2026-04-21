Прямое управление дронами из РФ: Игнат раскрыл тактику использования врагом mesh-сетей

Нельзя исключать, что дом советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова поразил дрон, которым управляли из России, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Отвечая на вопрос в эфире телемарафона, действительно ли дроном управляли из РФ в режиме реального времени, он сказал: "Ничего нельзя исключать, учитывая, что не впервые публичные известные люди страдали от вражеской атаки. Война постучалась в дверь каждого украинца. То, что произошло с Сергеем, еще раз подтверждает, что враг атакует и жилые дома – многоквартирные и частные, которые становятся объектами террористических атак".
По его словам, сам Сергей и спецслужбы разберутся, какое именно средство было применено для удара. Игнат рассказал, что россияне совершенствуют средства воздушного нападения, используя mesh-сети для ударов по Украине. По его словам, ракеты и "Шахеды" программируются заранее, в частности, прокладываются маршрут, скорость и высота полета.
При этом он добавил, что враг совершенствуется, применяя mesh-сети, каналы управления, которые бывают разными, в частности, со Старлинками, которые на сегодняшний день заблокированы для РФ.
"Но есть альтернативные методы, которые они могут использовать. Mesh-сети работают так, что беспилотники взаимодействуют между собой и являются своеобразными ретрансляторами, то есть передают сигнал друг от друга, и оператор на территории РФ благодаря этой сети и дронам может управлять беспилотником в режиме реального времени, направляя его на тот или иной объект", – сказал Игнат.
Он напомнил, что уже известны случаи атак дронами типа "Шахед" и "Гербера", управляемыми оператором, в частности, по движущимся целям, то есть автомобилям, мобильно-огневым группам, а также поездам. По его словам, это новые вызовы, которые нужно понимать и применять меры противодействия для таких случаев.
Попытка россиян убить советника министра обороны Украины – что известно
Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что был нанесен целенаправленный удар дроном по его дому. Он, находясь в больнице, отметил, что чувствует себя "относительно хорошо" после попытки РФ убить его "Шахедом".
По его словам, россияне использовали четыре реактивных "Шахеда". Он отметил, что это была специальная операция с целью, по-видимому, найти его и ликвидировать. При этом добавил, что два реактивных "Шахеда" были сбиты по пути Силами обороны с помощью перехватчиков, но два "Шахеда" долетели до границ Киева.
Флеш добавил, что украинская сторона имеет подтверждение того, что беспилотник, атаковавший его дом, управлялся с территории России. Он также подтвердил, что это свидетельствует о том, что речь идет не о случайном попадании, а именно о попытке оккупантов его убить.