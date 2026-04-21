Финал неизбежен: физик объяснил, почему война в Украине обязательно закончится

Эксперт подчеркнул, что ощущение "бесконечности" войны является лишь субъективным.

Война в Украине обязательно закончится, ведь с точки зрения физики не существует процессов, которые могут длиться бесконечно. Любое явление в мире имеет начало и конец – это фундаментальный принцип, который распространяется и на общественные события. Об этом заявил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и популярный блогер Михаил Высоцкий в интервью ТСН.

По словам ученого, война является так называемым неравновесным процессом, а такие процессы по определению не могут существовать вечно.

"Нет, такого не может быть. Любой неравновесный процесс всегда имеет свое завершение. Вечных процессов не бывает", – подчеркнул он.

Физик объяснил, что даже если события кажутся очень длительными, это лишь субъективное ощущение человека.

Даже космос не вечен

Высоцкий подчеркнул, что во Вселенной нет ничего постоянного – даже существование космоса не бесконечно.

"Вечным может быть только существование космоса, хотя и оно тоже не вечно. Космос когда-нибудь все равно погибнет", – отметил он.

Ученый добавил, что завершение любого процесса неизбежно, независимо от того, идет ли речь о положительных или отрицательных явлениях.

"К счастью, ничего вечного не бывает. Все плохое когда-нибудь закончится. Ну, к сожалению, и хорошее тоже когда-нибудь закончится", – подытожил физик.

Когда закончится война в Украине – последние прогнозы

Как сообщал УНИАН, ранее генерал Фредерик Вансина, начальник штаба Вооруженных сил Бельгии, заявил о надежде, что война в Украине закончится до 2030 года, а когда это произойдет, Европе нужно будет быть достаточно сильной, чтобы сдерживать россиян.

"2030 год будет сложным периодом для Европы. К тому времени, мы надеемся, война в Украине закончится. Россия все еще будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных военнослужащих", – отметил он.

