Бойцы "Айдара" задержали в зоне АТО двух российских военных - Лысенко
13:58, 17 мая 2015Война
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Бойцы добровольческого батальона территориальной обороны "Айдар" в зоне АТО задержали двух российских военнослужащих.
С задержанными сейчас работают наши оперативники / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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"Относительно задержания – действительно, факт задержания был. Двое российских военнослужащих действительно задержаны, и с ними сейчас работают наши оперативники. Другой информации пока нет", - сообщил Лысенко, отвечая на вопрос о достоверности информации о задержании бойцами "Айдара" двух сотрудников российского Главного разведывательного управления.
Ранее о задержании двух российский военнослужащих также сообщали волонтеры.
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