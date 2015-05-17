Бойцы "Айдара" задержали в зоне АТО двух российских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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"Относительно задержания – действительно, факт задержания был. Двое российских военнослужащих действительно задержаны, и с ними сейчас работают наши оперативники. Другой информации пока нет", - сообщил Лысенко, отвечая на вопрос о достоверности информации о задержании бойцами "Айдара" двух сотрудников российского Главного разведывательного управления.

Ранее о задержании двух российский военнослужащих также сообщали волонтеры.