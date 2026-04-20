РФ продает Китаю газ почти за бесценок: цены в разы ниже, чем для Европы, - Bloomberg

Россия ожидает, что поставки природного газа в Китай будут продаваться со значительным дисконтом по сравнению с европейским рынком как минимум до 2029 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и расчёты, связанные с российскими прогнозами энергетического рынка.

Согласно материалу, ценовой разрыв между поставками в Китай и экспортом в Турцию и на доступные европейские рынки сохраняется на значительном уровне. Ранее в оценках российских экономических ведомств отмечалось, что стоимость газа для Китая может быть на десятки процентов ниже, чем для европейских покупателей.

По данным Bloomberg, в предыдущих прогнозах ценовая разница составляла от примерно 27% до 38% в пользу более дешёвых поставок в Китай. В отдельных расчётах также упоминались сценарии, при которых цена для Китая могла быть почти вдвое ниже ценника для стран Европы.

В материале подчёркивает, что такая ценовая структура отражает продолжающуюся переориентацию российских энергетических потоков на азиатское направление на фоне сокращения доступа к европейскому рынку после начала войны против Украины.

В то же время отмечается, что увеличение поставок в Китай не компенсирует полностью потери европейского рынка ни по объёмам, ни по маржинальности. При этом структура контрактов остаётся долгосрочной и привязанной к существующим энергетическим соглашениям между сторонами.

Поставки российского газа в страны ЕС

Недавно Словакия сделала важное заявление относительно поставок российского газа. Премьер-министр страны Роберт Фицо намерен подать иск в Суд Европейского Союза в связи с запретом импорта газа из России.

Кроме того, в марте поставки газа из РФ в Испанию достигли исторического максимума. По данным оператора газотранспортной системы страны Enagás, в марте Испания импортировала 9 807 гигаватт-часов "голубого топлива" из РФ (примерно 1 миллиард кубометров), что более чем вдвое превышает показатель февраля.

