Женщина купила в секонд-хенде вазу за 3,99$, которая спустя 5 лет оказалась артефактом майя

"Обычная безделушка" годами пылилась на полке, пока её владелица не посетила музей в Мексике.

Американка Анна Ли Дозье случайно приобрела подлинную церемониальную урну цивилизации майя, возраст которой достигает 1200 лет, в обычном магазине подержанных вещей в Мэриленде, пишет издание Indian Defence Review.

Женщина рассказала, что купила сосуд за 3,99 доллара, поскольку он показался ей хорошим напоминанием о Мексике, где она работает правозащитницей.

"Эта вещь выглядит старой, но не старинной, возможно, 20 или 30 лет", – вспоминает Дозье свои первые мысли о покупке.

Как говорится в материале, артефакт простоял в ее гостиной около пяти лет, пока женщина не посетила Национальный музей антропологии в Мехико. Там она заметила экспонаты, которые были "тревожно знакомыми".

Эксперты Национального института антропологии и истории (INAH) подтвердили, что ваза является подлинной церемониальной урной классического периода (200–800 гг. н.э.).

По мнению специалистов, этот период был пиком культурного расцвета майя. В январе 2024 года Дозье получила официальное подтверждение:

"Поздравляем – это подлинник, и мы хотим его вернуть".

Анна Ли Дозье сразу согласилась на репатриацию, отметив, что никогда не думала о продаже находки.

"Отдать ее обратно гораздо лучше", – сказала она в интервью изданию WUSA.

Кроме того, женщина призналась, что переживала за сохранность вещи из-за своих трех маленьких сыновей. Она не хотела, чтобы через "две тысячи лет именно она повредила реликвию".

По имеющимся данным, церемония передачи артефакта уже состоялась в Культурном институте Мексики в Вашингтоне.

Посол Мексики Эстебан Моктесума Барраган назвал вазу "ценным свидетелем нашей майянской истории" и поблагодарил американку за такой шаг.

В настоящее время вазу отправили в Мехико для дальнейшего анализа и размещения в музейной экспозиции.

Другие находки мира

Ранее УНИАН писал, что в Аргентине пастух нашел останки 20-метрового динозавра. Ученые обнаружили более 30 позвонков, а также ребра и часть таза. Останки принадлежат взрослому животному, длина которого, по оценкам, составляла 20 метров.

