В Одессе срочно объявили первый уровень опасности: погода ухудшится уже в ближайшие часы

Синоптики предупреждают о сильном ветре в городе.

Утром 21 апреля в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. В ближайшие 1-2 часа 21 апреля ожидается северный ветер, порывы 15-17 м/с", – говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, ветреная погода сохранится до конца суток.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В течение ближайших дней, 21-24 апреля, погоду в Одесской области будет определять циклоническая впадина, которая принесет похолодание, осадки и порывистый северный ветер.

По данным синоптиков, температура днем существенно не изменится и будет достигать +11°...+16°, а ночью ожидается понижение до +1°...+6°.

22-23 апреля местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0°...-2°.

Возбуждение моря ожидается слабое, уровни моря безопасные, а температура морской воды составит +8°...+10°.

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. По области утром пройдет умеренный, местами значительный дождь, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура составит +10°...+15°.

В Одессе 21 апреля также будет облачно с прояснениями, а днем без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +11°...+13°.

