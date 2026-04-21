Немецкий аналитик Репке переходит на работу к производителю дронов для Украины

Журналист покинет BILD и присоединится к производителю беспилотников для Украины.

Немецкий журналист и военный обозреватель Bild Юлиан Репке объявил о завершении журналистской карьеры и переходе на работу в немецко-украинскую оборонную компанию, занимающуюся производством беспилотников для Украины.

О своем решении он сообщил на странице в соцсети X, подтвердив, что покинет редакцию BILD уже в этом году. Репке отметил, что планирует присоединиться к немецко-украинскому производителю дронов, который работает с 2023 года и входит в число ключевых поставщиков беспилотных систем для Украины. Компания специализируется на разработке технологий, используемых для нужд Вооруженных сил Украины.

Из соображений безопасности предприятие не раскрывает своего названия и подробной структуры.

Журналист поблагодарил Bild за более чем 11 лет работы и отметил, что планировал объявить о своем решении позже, чтобы завершить текущие журналистские проекты. В то же время он сообщил, что до момента перехода продолжит выполнять свои обязанности в редакции.

Юлиан Репке – что известно о деятельности журналиста

Юлиан Репке известен как военный аналитик и исследователь военных конфликтов, в частности в Украине, Сирии и Ираке. Он специализируется на анализе открытых источников и расследованиях в сфере безопасности и обороны.

Его переход в оборонную индустрию стал одним из самых заметных кадровых решений среди европейских военных обозревателей последних лет.

Во время полномасштабной войны в Украине Репке сделал немало резонансных заявлений и прогнозов. В частности, в конце 2025 года он заявил, что карта аналитического проекта DeepState более чем на месяц отстает от фактической ситуации на передовой.

