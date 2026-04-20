21 апреля в Киеве будет холодно, и вдобавок усилится ветер

Во вторник, 21 апреля, киевлян ждет холодная и ветреная погода, совсем не апрельское тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +2°, на почве ожидаются заморозки. Днем столбики термометров покажут около +8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Северный ветер со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 746 мм ртутного столба.
Погода 21 апреля
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +10°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
В Тернополе 21 апреля ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью-1°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, дождь.
В Виннице завтра будет -1°...+11°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+10°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+10°.
В Одессе 21 апреля - пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°, сильный дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, сильный дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сильный дождь, ночью +5°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сильный дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +9°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сильный дождь, температура ночью +5°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, сильный дождь, температура ночью +5°, днем +3°.