21 апреля в Киеве будет холодно, и вдобавок усилится ветер

В столице ожидается совсем не весенняя погода.

Во вторник, 21 апреля, киевлян ждет холодная и ветреная погода, совсем не апрельское тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +2°, на почве ожидаются заморозки. Днем столбики термометров покажут около +8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Северный ветер со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 746 мм ртутного столба.

Погода 21 апреля

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +10°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Тернополе 21 апреля ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью-1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°, дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+10°.

В Одессе 21 апреля - пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°, сильный дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сильный дождь, ночью +5°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сильный дождь, температура ночью +5°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сильный дождь, температура ночью +5°, днем +3°.

