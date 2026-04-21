Валюта в Украине продолжает дорожать: курс доллара и евро 21 апреля

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,80 грн, а евро – 51,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 21 апреля, вырос на 10 копеек и составляет 44,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,50 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,90 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 52,01 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 21 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 21 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,89 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 20 апреля – 51,77 грн/евро).

Курс доллара в Украине после заметного роста на прошлой неделе может стабилизироваться и даже несколько снизиться в ближайшие дни. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидает, что наличный курс доллара будет в пределах 43,50–44,00 грн, евро – 51,50–52,00 грн. В то же время он отметил, что девальвационный тренд гривни сохраняется.

Вас также могут заинтересовать новости: