Как правильно стоять под душем: эксперты ответили на популярный вопрос

Недавно в соцсети Х разгорелась дискуссия по поводу того, как большинство людей принимают душ: стоя лицом к струе воды или спиной к ней, пишет Daily Mail.

Издание отметило, что в целом этот пост уже просмотрели более 1,8 миллиона раз. Однако ответы были разными. Некоторые пользователи согласились с автором, который поделился, что любит стоять под душем спиной к воде.

Однако были и те, кто рассказал, что им нравится стоять лицом к воде.

"Я обожаю смотреть на воду. Это как приятные теплые объятия", – написал один из пользователей.

Отмечается, что опрос 2021 года показал, что мнения населения по этому вопросу действительно разделились. В частности, результаты опроса YouGov, в котором приняли участие 4 040 взрослых, показали, что 44% людей стоят лицом к воде, а 43% – спиной к ней. Еще 5% респондентов заявили, что никогда не принимают душ, а 8% ответили, что "не знают".

Издание добавило, что многие люди твердо убеждены, что именно их личные предпочтения являются правильными. Именно поэтому эксперты раз и навсегда решили этот спор, который длится уже годами.

"Дерматологи обычно советуют принимать душ, стоя спиной к струе воды. Это помогает предотвратить попадание шампуня и кондиционера на лицо, что может привести к закупорке пор, раздражению или появлению высыпаний", – отметила соучредительница Harley Street Skin Лесли Рейнольдс.

Она добавила, что этот способ также ограничивает прямое воздействие горячей воды на нежную кожу лица, помогая защитить кожный барьер, уменьшить сухость и сохранить цвет лица более ровным и в целом более сбалансированным.

В то же время дерматолог одной из клиник Сьюзан Майоу утверждает, что для кожи лучше всего менять положение.

"Если постоянно стоять лицом к струе воды, лицо, грудь и плечи дольше подвергаются прямому воздействию тепла и давления, что может усилить покраснение и чувствительность в более деликатных участках кожи", – пояснила она.

Кроме того, по словам Майоу, периодическое отворачивание лица от воды способствует более равномерному смыванию средств с волос и кожи, что помогает минимизировать раздражение и в целом поддерживать здоровый кожный барьер.

Она подчеркнула, что людям с чувствительной кожей, экземой или розацеей следует быть особенно осторожными при контакте с водой.

Также издание сообщило, что исследователи из Университета Суррея обнародовали данные о средней продолжительности принятия душа в Великобритании. Результаты исследования показывают, что она составляет всего 6,7 минуты, хотя некоторые британцы позволяют себе гораздо более длительные сеансы.

Ранее УНИАН сообщал, что опубликован лайфхак, как за 5 минут удалить налет со стекла в душевой кабине.

Также мы писали, что эксперт по клинингу ответила, нужно ли открывать или закрывать шторку для душа после купания.

