В колонии РФ при загадочных обстоятельствах скончался антивоенный активист-проповедник

Мужчину, выступавшего против войны, нашли повешенным в штрафном изоляторе.

В российской колонии при загадочных обстоятельствах скончался антивоенный активист-проповедник Веган Христолюб Божий.

Как сообщил Telegram-канал SOTAvision, мужчина, приговоренный к 3 годам за якобы критику ислама и антивоенный ролик, скончался в исправительной колонии №2 Воронежской области. Отмечается, что Веган Христолюб Божий (имя по паспорту) – известный воронежский проповедник и YouTube-блогер.

По данным российских СМИ, поводом для возбуждения дела "о реабилитации нацизма" стало видео, в котором речь шла о вербовке российских заключенных на войну против Украины. В октябре 2025 года проповедник должен был добровольно отправиться в колонию-поселение, но вместо этого провел антивоенную акцию, выйдя с плакатом "Нет войне". Его задержала полиция. Тогда за неявку в колонию суд арестовал Христолюба на 30 суток с последующим принудительным конвоированием в исправительное учреждение. Кроме того, за пикет с плакатом суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, обвинив в "дискредитации" армии.

Видео дня

Как сообщает правозащитный проект "За права человека", отцу Христолюба сообщили, что активиста нашли повешенным в штрафном изоляторе (ШИЗО). В то же время отец мужчины не верит в версию самоубийства – сын был верующим и насильственную смерть не приветствовал, на здоровье не жаловался. По словам отца, активист говорил, что "если будут притеснения", он снова объявит голодовку. Поясняется, что в январе политзаключенный 9 дней выдерживал сухую голодовку в Воронежской колонии, в результате чего похудел на десять килограммов: при росте около метра девяноста он весил 72 кг. Голодовку он объявил из-за того, что его поместили в ШИЗО сразу после перевода в колонию общего режима из колонии-поселения без каких-либо объяснений. После девяти дней голодовки ему пошли навстречу и поместили в общую камеру, где он пробыл более трех месяцев. Но вскоре активиста снова посадили в ШИЗО, где он и умер.

Смерть политзаключенных в российских тюрьмах

Как писал УНИАН, смерть политзаключенных в российских тюрьмах – обычное дело. Например, российский оппозиционер Алексей Навальный, который боролся против коррупции среди чиновников и организовывал массовые антикремлевские протесты, умер в феврале 2024 года в арктической колонии. Он отбывал 19-летний срок заключения, который, как он подчеркивал, был политически мотивированным. Его жена заявила, что ее мужа отравили.

Против украинских военных и гражданских лиц, попадающих в российский плен, постоянно применяют пытки. Так, журналистка Виктория Рощина погибла во время этапирования из Таганрога в Москву. В Генпрокуратуре Украины заявили, что в Таганроге в СИЗО журналистка подвергалась систематическим пыткам, избиениям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и еде. В результате состояние Рощиной значительно ухудшилось, она потеряла вес и возможность самостоятельно передвигаться.

