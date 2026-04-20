Зеленский призвал представителей Трампа лично посетить Киев

Внешние оценки ситуации не могут заменить личного присутствия, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Дональда Трампа должны быть лично заинтересованы в визите в Киев, чтобы получить объективное представление о войне. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ведущей "Факти тижня" Оксане Соколовой.

По словам главы государства, внешние оценки ситуации не могут заменить личного присутствия. Поэтому визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину необходим им самим, считает Зеленский.

"Мы не должны делать из приезда Джареда и Уиткоффа какую-то особую сенсацию, потому что мы с ними на контакте, первое. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Почему? Потому что это неуважение ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это неуважение", – утверждает президент Украины.

Он отметил, что такой визит позволит сформировать более точное понимание ситуации на фронте и в стране в целом.

"Нельзя принимать решения на расстоянии, не понимая реальности", – добавил президент.

Зеленский также заявил, что одним из самых быстрых вариантов прекращения боевых действий может быть их остановка по текущей линии фронта с последующим переходом к дипломатическому процессу. При этом он подчеркнул, что реализация такого сценария возможна только при согласии всех сторон:

"Это самый быстрый формат, как прекратить, как говорят американцы, убийства. И нужно, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру, извините, а было одинаковое понимание".

Отметим, в Пентагоне заявили, что поддержка Украины со стороны США опиралась на "использование ограниченных американских запасов", но теперь этот подход больше не является устойчивым.

Ранее профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии заявил, что Украина намерена отказаться от сотрудничества со США в процессе урегулирования войны в Украине.

