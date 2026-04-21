Рассказываем, что такое доплата за сверхнормативный стаж и о каких суммах идет речь.

Размер пенсии зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько лет вы проработали. При этом важно понимать, какой стаж считается сверхнормативным - именно он влияет на размер доплаты. Объясняем простыми словами, как посчитать такой стаж, сколько за него платят в 2026 году и как начисляется надбавка.

Как рассчитать сверхнормативный стаж

Сверхнормативный стаж в Украине - это страховой стаж свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, которые вышли на пенсию после 1 октября 2011 года. До этого времени сверхнормативныйм стажем считается страховой стаж свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин.

Чтобы подсчитать свой сверхнормативный стаж, нужно от общего стажа (сумма всех годов, месяцев и дней трудовой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы) отнять норму. Например, если общий стаж у женщины составляет 35 лет, то сверх нормы она проработала 5 лет. Именно за эти годы ей полагается надбавка к пенсии.

Сколько стоит 1 год сверхнормативного стажа в 2026-м

Касательно того, какая доплата к пенсии за сверхнормативный стаж полагается, то это 1% от размера пенсии (но не более 1% прожиточного минимума) за каждый полныйгод переработки.

В 2026 году прожиточный минимум - это 2 595 грн. То есть, надбавка за сверхнормативный стаж 2026 не может быть выше 25,95 грн, даже если 1% от рассчитанной пенсии превышает 1% прожиточного минимума. Например, если у пенсионера 5 лет стажа свыше нормы, то он может получать ежемесячно доплату к пенсии в размере 129,75 грн.

Доплата за сверхнормативный стаж работающим пенсионерам рассчитывается на основе прожиточного минимума, который был на момент назначения пенсии. После увольнения размер выплат может быть пересчитан в соответствии с актуальными данными.

Как начисляется доплата за сверхнормативный стаж

Надбавка начисляется автоматически во время назначения пенсии или ее перерасчета, то есть, обращаться дополнительно в ПФУ не нужно.

