Названы кухонные приборы, которые категорически нельзя подключать через удлинитель

Все приборы, требующие для работы большой мощности, должны иметь отдельную розетку.

Иногда на кухне может не хватать свободных розеток, или же они могут быть расположены в неудобных местах, куда бывает трудно добраться. Тогда на помощь часто приходит удлинитель.

Однако мало кто знает, что большинство удлинителей рассчитаны на небольшую нагрузку от небольших приборов, таких как зарядные устройства для мобильных телефонов, компьютеры и телевизоры. Как сообщает ресурс Tasting Table, некоторые кухонные приборы к ним подключать нельзя, поскольку это может привести к перегреву удлинителя и даже к пожару или поражению электрическим током.

Именно через встроенные розетки следует подключать такие приборы, как холодильник, посудомоечная машина, морозильная камера, микроволновая печь или электрическая духовка. Если обобщить, то собственную отдельную розетку должны иметь все приборы, требующие большой мощности для работы. Это касается и чайников или кофеварок.

"Помимо риска пожара или поражения электрическим током, использование удлинителя для этих приборов может перегрузить вашу электрическую систему, что приведет к срабатыванию автоматических выключателей и отключению электроэнергии. Если вы не будете дома, когда это произойдет, вы можете вернуться к испорченным продуктам или поврежденным приборам", – объясняет автор материала.

Если у вас есть сомнения относительно подключения того или иного прибора к удлинителям, проверьте инструкцию по эксплуатации – там должны быть рекомендации по безопасному использованию устройства.

Ресурс назвал еще несколько важных нюансов, которые помогут уберечь ваши приборы и дом. В частности, перед приближением грозы следует отключить от сети мелкую технику, чтобы предотвратить опасные скачки напряжения.

Кроме того, старайтесь регулярно проверять удлинители на предмет трещин или дефектов. Также никогда не прокладывайте удлинитель под мебелью или приборами, поскольку это может привести к его перегреву или возгоранию.

Какие приборы нужно выключать из розетки перед сном

Ранее мы рассказывали о приборах, которые следует отключать от сети перед сном. В список попали, в частности, электрообогреватели. Именно они являются одной из главных причин возникновения пожаров в домах.

Кроме того, выключать из розетки рекомендуют и электронику на литий-ионных батареях, особенно – если она заряжается. Такие приборы могут перегреваться.

