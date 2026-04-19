День святого Юрия Победоносца считается важным церковно-народным праздником.

День Георгия Победоносца - это большой церковный праздник, который за века оброс множеством украинских народных верований. Украинцы говорили, что именно с этого дня на землю приходит настоящая весна. Он также известен под названиями Георгиев, Егорьев или Юрьев день, поскольку все эти мужские имена считаются родственными.

Мы рассказали историю появления торжества и самые интересные факты про Юрьев день - когда он наступает по новому стилю, о чем можно помолиться и какие в светлую дату есть церковные запреты.

Какого числа Юрьев день - история праздника

Георгий Победоносец был реальным человеком, рожденным в Каппадокии в 3 веке нашей эры. Юноша выбрал для себя военную карьеру и смог получить высокое звание при дворе императора Диоклетиана. Правитель был противником христиан и ужесточил гонения против них. Однако Георгий не отрекся от своей веры даже после многочисленных пыток, за что его казнили.

Со временем вокруг личности священномученика Георгия образовался культ. Ему приписывали множество подвигов, например, победу над злым змеем. Этот сюжет часто изображается на иконах, где воин в доспехах пронзает копьем чудовище. Юрьев день - это праздник честования святого и заодно дата именин Георгия, Юрия и Егора.

Стоит отметить, что мученика христиане вспоминают несколько раз в году. Самой важной датой чествования считается День святого Юрия 23 апреля по новому стилю, что по старому календарю выпадал на 6 мая. В народе его называют Юрий Весенний или Вешний.

Есть также Юрий Осенний, отмечаемый в годовщину освящения Георгиевской церкви в Киеве. По новому стилю Егорьев день в 2026 году наступает 26 ноября, а по старому - 9 декабря.

Как отмечается Юрьев день в Украине

По украинским верованиям Юрьев день - праздник прежде всего казаков и военных, а также города Львова, где находится Собор святого Юра. В Запорожской Сечи Юрия Победоносца считали одним из покровителей бойцов. Поэтому в день его памяти часто произносится молитва за воинов. Родные и друзья украинских солдат могут попросить святого благословить защитников.

Также в представлении наших предков Егорий Вешний был началом настоящей, полноценной весны. Славяне замечали, что именно с 23 апреля разливались реки, прилетали ласточки и стрижи, гремели первые грозы. Крестьяне впервые за год выгоняли домашний скот пастись на поле. При этом Юрию молились о плодовитости и крепком здоровье животных. Хорошей приметой считалось, если стадо съест полевые цветы.

Роса в утро Юрия считалась омолаживающей, поэтому девушки спешили умыть ею лицо. При этом было важно провести обряд до восхода солнца. В целом вода в этот день наделялась целебной силой: люди обливали друг друга, кропили скот и огород. Ещё на Егорьев день существовал обычай плетения венков из полевых цветов. Нередко это действо сопровождалось веселыми хороводами и пением веснянок.

Запреты на Юрьев день - что нельзя делать

Древние люди считали очень плохой приметой кричать и ругаться в Егорьев день, поскольку такие действия могут привести к длительному разладу в отношениях. Обижать животных также запрещается, иначе начнутся проблемы в хозяйстве.

Работать в земле 23 апреля не запрещено, а даже нужно, ведь все посаженое хорошо приживется. Однако народные верования гласят, что работу нужно закончить до захода солнца. Также не стоит сушить одежду на улице, чтобы к ней не прикрепились болезни.

Ещё одно интересное народное верование гласит, что в этот день не стоит работать с шерстью. Поэтому хозяйки знали, что когда Юрьев день наступил, пряжу нужно отложить.

