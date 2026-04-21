'Я ясно дал это понять': Петер Мадьяр пригрозил арестом Нетаньяху - союзнику Орбана

Новый лидер Венгрии официально подтвердил резкий разворот во внешней политике страны.

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна обязана взять под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот ступит на венгерскую территорию, находясь в розыске Международного уголовного суда.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года по обвинению в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности. Страны-члены МУС в принципе обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера. Но ранее Венгрия отказалась арестовывать израильского лидера, когда он посещал Будапешт в апреле 2025 года, когда пост премьер-министра занимал верный союзник Нетаньяху Виктор Орбан, пишет Politico.

Перед этой встречей Орбан объявил о выходе Венгрии из МУС – процессе, который согласно уставу суда занимает один год, – и гарантировал Нетаньяху иммунитет. Однако Мадьяр объявил, что остановит выход из МУС к 2 июню, что составит ровно год после того, как Венгрия подала официальное уведомление о выходе генеральному секретарю ООН, пишет СМИ.

На вопрос журналистов о том, что это будет означать для запланированного на эту осень визита Нетаньяху – он уже принял приглашение Венгрии, – Мадьяр ответил: "Я ясно дал это понять и израильскому премьер-министру. Правительство "Тиса" твердо намерено остановить это и гарантировать, что Венгрия останется членом МУС".

Он добавил: "Если страна является членом МУС и лицо, разыскиваемое МУС, заходит на нашу территорию, то это лицо должно быть взято под стражу".

Некоторые страны, однако, утверждали, что могут оставаться членами МУС, не исполняя подобные ордера. Франция, к примеру, заявила, что арест Нетаньяху противоречил бы другим соглашениям, которые у нее есть с Израилем. Статья 98 устава МУС подтверждает аргументацию Франции, глася, что страна не может "действовать вразрез со своими обязательствами по международному праву в отношении… дипломатического иммунитета лица".

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявлял в 2025 году, что не может представить, чтобы его страна арестовала Нетаньяху. Италия также предоставила израильскому лидеру иммунитет.

