Тепла не будет: Укргидрометцентр предупредил о дождях и холоде в Украине

В ближайшие несколько суток в Украине ожидается значительное количество осадков.

В ближайшие дни украинцев ждет холодная и переменчивая погода с довольно низкой температурой, ночными заморозками, осадками и ветром. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня днем умеренные и значительные дожди пройдут в Прикарпатье и Закарпатье, на юге и юго-востоке страны. В среду, 22 апреля, будет холодно, но преимущественно сухо. Лишь на юго-востоке страны ночью пройдет небольшой дождь. В четверг и пятницу снова ожидается дождливая и ветреная погода.

"В результате этого в течение ближайших нескольких суток мы будем наблюдать значительное накопление осадков: во вторник – на юго-востоке и в Карпатах, а в четверг – на левобережье", – сообщают в Укргидрометцентре.

22 апреля ночью в большинстве областей ожидаются заморозки 0°...-3°. Днем термометры покажут +9...+14, а в четверг температура ночью составит +1°...+6°, днем также +9...+14.

"Итак, в следующие три ночи холоднее всего будет в Карпатах, а также в северо-восточных регионах. Воздух будет постепенно охлаждаться, но днем теплее всего будет на юге и юго-востоке", - говорят синоптики.

Ветер в ближайшие дни будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а сегодня местами на юге и в четверг по территории страны его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Холодная погода в Украине продлится до конца апреля и даже дольше. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление может наступить только после 4 мая.

