Важно знать, когда можно смывать туалетную бумагу в унитаз.

На первый взгляд привычка бросать в унитаз средства гигиены может показаться незначительной повседневной деталью. Она распространена во многих цивилизованных странах, в том числе и в Украине, при этом создавая серьезные проблемы. Можно ли туалетную бумагу смывать в унитаз - расскажем в материале.

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз - важно знать

Как пишет сайт Portal 6, такая привычка может иметь последствия, выходящие далеко за рамки простого засора. В отличие от развитых стран с более современной санитарной инфраструктурой, в постсоветских большинство жилищ не были спроектированы для работы с волокнистыми отходами внутри водопровода.

Дело в том, что практически все канализационные трубы уже имеют большое количество изгибов и во многих случаях не обладают достаточным уклоном. Сочетание этих факторов затрудняет прохождение бумаги, которая может накапливаться по пути и блокировать поток воды. Это одна из главных причин, почему нельзя смывать туалетную бумагу.

Про словам экспертов, еще один важный фактор - это напор смыва. В развитых странах система проталкивает отходы с большой силой, в то же время в других в большинстве домов стоят бачки с ограниченным давлением. Это способствует постепенному накоплению бумаги на внутренних стенках труб, увеличивая риск засоров.

Еще сложнее ситуация в домах, где используются септики. Известно, что в такой системе разложение зависит от воздействия бактерий, которые могут относительно быстро перерабатывать органические отходы. Но туалетная бумага разлагается гораздо дольше, потенциально оставаясь неповрежденной в течение нескольких недель, при этом уменьшая емкость септика. В некоторых случаях это может привести к переливу, загрязнению почвы и воды.

Эксперты отмечают, что не все виды бумаги представляют одинаковую опасность. Более толстые варианты, такие как двухслойная или трехслойная, имеют более прочные волокна и разлагаются дольше.

Другие предметы гигиены, такие как влажные салфетки и бумажные полотенца, еще более опасны для канализации и часто являются одной из основных причин серьезных засоров.

Можно смывать туалетную бумагу в унитаз в том случае, если она однослойная или биоразлагаемая (зачастую отмечается с помощью знака "toilet safe"). При этом вы должны быть уверены, что давление смыва в вашем санузле достаточно высокое, а также там не используется септик. Также маркировка "flushable" дает понимание о том, можно ли влажную туалетную бумагу смывать сразу в унитаз.

Стоит отметить, что помимо последствий внутри дома, неправильная утилизация также влияет на окружающую среду. Бумага, попадающая в канализационную систему, требует дополнительных процессов очистки, увеличивает расходы, а в местах с недостаточной санитарией может напрямую попадать в реки.

Поэтому, по словам экспертов, самая безопасная рекомендация весьма проста - лучше выбрасывать туалетную бумагу в мусорное ведро возле унитаза. Некоторым это может показаться устаревшим обычаем, но на практике это эффективный способ избежать проблем с засорами канализации и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

