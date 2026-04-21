Могилевская призналась, общается ли с детьми своего избранника

У возлюбленного звезды есть две дочери от предыдущего брака.

Известная украинская певица Наталья Могилевская впервые рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака.

Не секрет, что ранее ходили слухи, что Валентин уже был женат. На днях артистка подтвердила эту информацию и добавила, что нашла общий язык с дочерьми любимого. Более того, она гордится их успехами.

"Я не только люблю его детей. Я считаю, что они пример для моих, потому что они были лучшими ученицами школы. Одна закончила школу Wall Street, сейчас – университет в Лос-Анджелесе. Она работает в Sony Music. Просто невероятная девушка!" – рассказала Наталья в проекте "Тур зірками".

Могилевская также призналась, что у Валентина уже есть внук, который такого же возраста, как ее младшая дочь.

"У него есть внук. И 1 сентября его внук, такого же возраста, как моя Сонька, пойдет с ней вместе учиться в школу. И я очень надеюсь, что они также станут парой на бальных танцах, потому что она уже занимается. И я очень хочу, чтобы они вместе танцевали. Это огромная семья, любовь", – подчеркнула исполнительница.

К слову, Наталья впервые рассказала о своих отношениях с Валентином в 2024 году. Однако избранник звезды не любит публичности, поэтому она редко показывает его в сети. Пара удочерила двух девочек во время полномасштабной войны – Мишель и Софию.

