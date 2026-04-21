Немного лишнего перепуга: в ВСУ рассказали, чем занимаются российские оккупанты в Сумской области

По словам Трегубова, глубина проникновения российских войск в Сумской области составляет 3-4 км.

Российские захватчики пытаются расширить оккупированную зону контроля в Сумской области. Впрочем, от города Сумы они находятся на расстоянии около 35 км. Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире "Суспильного".

"Ситуация остается довольно напряженной, поскольку россияне пытаются расширять зону контроля в ближней приграничной зоне Сумщины", - отметил Трегубов.

По его словам, речь идет об окрестностях поселка Грабовское, а также таких населенных пунктах, как Покровка, Поповка, Миропольское и др.

В то же время, проникновение российских оккупантов на украинскую территорию в том приграничном районе невелико.

"Вторжение там составляет где-то 3-4 км. Но уже неприятно то, что оно есть, что им удалось непосредственно зайти на территорию Украины и взять под свой контроль два небольших, но населенных пункта с начала года", - отметил Трегубов.

Пытались ли захватчики делать новые вклинения на пограничной территории

Как рассказал Трегубов, российские захватчики пытаются продвигаться по всей границе "так или иначе".

"Просто довольно медленно и довольно неглубоко, но атаки постоянные. Атаки постоянные, идет постоянное давление на наши позиции", - уточнил спикер.

По его словам, большинство российских войск находится на территории России у границы с Украиной. А на территории Украины находится небольшое количество личного состава россиян.

"Они в основном атакуют непосредственно с российской территории", - отметил Трегубов.

Он отметил, что россияне зимой пополняли свой личный состав и готовились к кампании атак. Пресс-секретарь сообщил:

"Скорее всего, будет еще одна дополнительная интенсификация, потому что как раз сейчас становится больше "зеленки". Они будут наступать, это безусловно".

О полуокружении города Сумы речь не идет

По его словам, от той зоны, которую контролируют россияне, до города Сумы расстояние составляет 35 км.

"Всякие разговоры о полуокружении Сум - это, скажем так, немного лишний переполох. И лишнее нагнетание", - подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что украинские защитники делают все для того, чтобы оккупантам не удалось продвинуться дальше:

"На данный момент им и не удается продвигаться дальше".

О ситуации в Харьковской области

Как отметил Трегубов, в настоящее время наблюдается заметный рост активности россиян вдоль всей зоны ответственности Группировки объединенных сил.

"Это касается и Южнослобожанского, и Купянского направления, почти всего, кроме Великобурлукского направления, потому что там спокойно. А на всех остальных, и под Волчанском россияне наступают, и под Купянском у них сильное обострение, и под Лиманом [в Донецкой области - УНИАН] сейчас есть. Мы ожидали, что они весной начнут активно наступать", - сказал Трегубов.

Вместе с тем, по словам спикера, в районе Купянска российские захватчики стремятся сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскол, но в перспективе оккупанты хотят захватить город и железнодорожную станцию. Россияне пытаются на этом направлении перехватить инициативу, но много теряют. Силы обороны прилагают много усилий, чтобы переломить ситуацию в нашу пользу.

По его словам, ранее россияне "получили по зубам" под Лиманом и сейчас перенесли основной акцент боевых действий на Купянщину.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники подчеркивают, что никакой угрозы полуокружения города Сумы со стороны российских захватчиков пока нет. В частности, враг не предпринял никаких действий, которые стоило бы называть прорывами и попытками взять город в "полуокружение".

