Известный украинский актёр сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

Для Александра это уже не первое международное сотрудничество.

Украинский актер Александр Рудинский, известный по фильмам "Тиха Нава" и "Камінь, ножниці, папір", снова сыграет в проекте от Netflix.

Как пишет издание Deadline, в Австралии уже началась работа над игровой адаптацией культовой франшизы "Гандам" ("Gundam").

Интересно, что Рудинский, ранее снимавшийся в сериале Netflix "Декамерон" и в проекте "Агентство", стал одним из шести актеров. Компанию ему также составят Нонсо Анози, Джексон Уайт, Айда Брук, Джейвон "Вонна" Уолтон и Джейсон Айзекс.

А вот главные роли в фильме сыграют звезда "Рабыни" Сидни Суини и Ноа Сентинео, известный по фильму "Фостер". Также зрители увидят в проекте японскую актрису Шиоли Куцуну и канадца Майкла Мандо.

К слову, этот фильм станет первой в истории игровой экранизацией вселенной "Гандам". Режиссером и сценаристом выступит Джим Микл, который также будет продюсировать картину вместе с Линдой Моран.

Когда "Гандам" выйдет на экраны – пока неизвестно.

Что известно о фильме "Гандам"

"Гандам" – это научно-фантастическая франшиза от Bandai Namco Filmworks. Сюжет будущей картины построен вокруг противостояния пилотов, воюющих на разных сторонах в конфликте между Землей и ее бывшими космическими колониями.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер романтической комедии "Сначала дамы" с Розамунд Пайк и Сашей Бароном Коэном.

