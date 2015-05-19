Взятый в плен российский спецназовец рассказал, что думает о войне против Украины

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По словам задержанного российского военного, на территорию Украины он прибыл в начале апреля в составе второго отряда третьей гвардейской бригады специального назначения, командиром которого является некий майор Напольских, также являющийся гражданином России.

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Как рассказал Ерофеев, отряд российских военных, в задачи которого входило ведение разведки наблюдением за передним краем, располагается в оккупированном боевиками Луганске в районе квартала Вавилова. Состав отряда: три роты по четыре группы.

Группа российских военных, в которую входил Ерофеев, состоит из: командира группы, замкома группы, 2 командиров отделения, 2 снайперов, 2 пулеметчиков, 2 саперов, 2 разведчиков и 2 старших разведчиков.

"Все являются гражданами Российской Федерации. Замком группы прапорщик Азимов, командиры отделения ефрейтор Кутулахметов, старший сержант Юлаев, разведчики-саперы Спиридонов Кирилл, Гладков Александр, разведчики-санитары Григорьев Владимир и Александр Александров", - уточнил задержанный спецназовец.

Согласно словам задержанного, военные РФ решили сменить позицию и выдвинулись в составе 3-х человек на поиски новой позиции.

"При поиске новых позиций наткнулся на старые окопы. Вел наблюдение за окопами. Показалось, что окопы брошены, решили проверить. Дал команду двум человекам проверить окопы, сам остался на прикрытии. Когда военнослужащие вошли в окоп, были хлопки, и они убегают с криком: "Отходим". Стали отходить. По нам открыли огонь, получил ранение в руку, пулевое. Кость раздроблена, упал, на некоторое время потерял сознание. Очнулся, стал ползти, далеко не уполз, пришли военнослужащие из окопов. Убивать не стали, задержали, оказали помощь, сейчас я здесь. Во время задержания, честно говоря, я думал, сразу убьют. Хотел себя подорвать гранатой – правая рука не слушалась, не дотянулась. Не смог левой – не дотянулся. Пока я это делал, подошли военнослужащие из окопов, задержали, положили на носилки, унесли, увезли в больницу города Счастье. Там была оказана первая медицинская помощь", - рассказал подробности Ерофеев.

В то же время, российский спецназовец заявил, что война на Донбассе никому не нужна.

"Много что говорят на нашей стороне. То, что лично видел сам: по ВСУ, как бы, никаких претензий. Много о чем по телевидению. Не все слушаем, не все смотрим. Я думаю, никому эта война не нужна. Пока верха пенки снимают, низы кровью пузыри кровавые пускают", - высказал мнение задержанный военный РФ.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.