СБУ обнародовала видео допроса взятого в плен действующего сержанта российской армии

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Я, Александров Александр Анатольевич, родился 7 января 1987 года, гражданин Российской Федерации. Проживаю по адресу Кировская область, Малмыжский район. Я действующий военнослужащий Российской Федерации. Воинское звание – сержант. Должность – разведчик-санитар. Прохожу военную службу в войсковой части 21208, третья гвардейская отдельная бригада специального назначения, находящаяся при городе Тольятти", - рассказал задержанный.

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По его словам, он попал на территорию Украины 26 марта 2015 года в составе второго батальона в количестве 220 человек, командиром которого является Напольських Константин Николаевич, майор, гражданин Российской Федерации.

"На территорию Украины зашел второй батальон в составе трех групп разведки, группы корреспондентской связи, водители роты специального вооружения", - уточнил Александров.

Согласно данным задержанного, российские военные дислоцируются в Жовтневом районе оккупированного боевиками Луганска.

"В день задержания командир группы поставил задачу провести доразведку местности в районе моста перед городом Счастье. Мы, выдвинувшись туда, заняв позиции, обнаружили укрепрайон, стали вести наблюдение, вдвоем, около часа. Не обнаружив признаков движения или жизни военнослужащих Украины, решили подобраться поближе. Подобравшись поближе, мы еще некоторое время вели наблюдение. Не обнаружив ни одного военнослужащего Украины, решили подобраться как можно ближе, решив, что этот укрепрайон брошен или люди убыли в другой район. Подобравшись к окопу, я пошел осматривать землянку. Капитан Ерофеев и ефрейтор Краснов прикрывали меня. Услышав стрельбу, я развернулся и увидел раненого военнослужащего Украины на земле. После этого получили команду "Отход", - рассказал Александров.

По его словам, пробежав метров пятнадцать – двадцать, он упал, вследствие перелома бедренной кости из-за прямого попадания в ногу.

"Как мог так полз, прополз метров 50, занял позицию в окопе и решил оказать себе первую врачебную помощь. При оказании первой врачебной помощи был задержан военнослужащими Украинской армии", - поделился деталями задержанный военный.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.