Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой во время поездки на Tesla по Южной Америке

Американец решил отправиться в путешествие по Северной и Южной Америке на своем электрокроссовере Tesla Model X, чтобы выяснить, насколько такие поездки окажутся трудными для полностью электрического авто. Однажды он оказался в ситуации, когда ему пришлось справляться как с суровыми погодными условиями, так и с тревожным предупреждением от своего электромобиля, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Everyday Sandro регулярно записывает видео со своей поездки по двум континентам. В одном из своих роликов он рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в холодной пустыне в Чили.

К моменту прибытия в Чили блогер уже преодолел тысячи километров и посетил 14 стран. В отличие от предыдущих этапов путешествия, этот участок сопровождался новой проблемой - зимой в южном полушарии.

Во время остановки в национальном парке мужчина заметил, что за ночь холод разрядил аккумуляторную батарею, а его электромобиль перешел в режим низкого энергопотребления. С этим можно было справиться, но вскоре последовало более тревожное предупреждение: индикатор сигнализировал о низком уровне охлаждающей жидкости.

Главная проблема заключалась в том, что поблизости не было сервисных центров, а ограниченная инфраструктура поддержки только усугубляла ситуацию. Тем не менее, мужчина продолжил путь, осторожно преодолевая обледенелые дороги и выбираясь из заснеженного кратера, где он разбил лагерь.

Блогер поделился, что солнечные панели, установленные на кузов электромобиля, помогли ему справиться с трудностями. Хотя энергии было недостаточно для полной зарядки Tesla Model X, но этого оказалось достаточно для подзарядки важнейшей электроники.

С какими другими проблемами столкнулся блогер во время поездки

Напомним, что ранее автор YouTube-канала Everyday Sandro рассказывал, что во время путешествия у него возникли проблемы с навигацией, так как интерфейс Tesla иногда считал, что автомобиль все еще находится в Северной Америке. Из-за этого мужчина был вынужден полагаться на встроенные карты при прокладке маршрута.

Также у Tesla Model X во время поездки возникли признаки механического износа, включая ошибку системы охлаждения и предупреждение о неисправности ремней безопасности/подушек безопасности передних сидений. Более того, дополнительный вес солнечных панелей затруднял доступ к переднему багажнику.

