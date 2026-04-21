Могут ли взрывы ракет и дронов 'сдвинуть' Землю: физик дал неожиданный ответ

Физик объяснил, почему даже мощные взрывы не могут повлиять на планетарные процессы.

Взрывы ракет и дронов во время военных действий не способны влиять на природные процессы планеты или изменять ее энергетический баланс. Об этом в интервью ТСН рассказал доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и популярный блогер Михаил Высоцкий.

По словам ученого, даже массированное применение вооружения не может сравниться с природными явлениями.

"Даже сотни, тысячи или миллионы ракет – это ничто по сравнению с землетрясениями или извержениями вулканов", – отметил Высоцкий.

Он подчеркнул, что подобные природные процессы происходят без какого-либо человеческого вмешательства и обладают гораздо большей энергетикой.

Война – это не природный процесс

Физик подчеркнул, что война является социальным явлением, а не частью природных систем Земли.

"Война – это прежде всего неравновесная система общества, а не природы", – сказал он.

Высоцкий также опроверг распространенное мнение о возможной связи между взрывами и землетрясениями. Он привел пример разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году, отметив, что подобные теории не имеют физического обоснования.

"Если посчитать энергетический баланс, становится очевидно, что это абсолютно невозможно", – пояснил он.

По словам физика, даже масштабные обстрелы не способны повлиять на движение литосферных плит или вызвать вулканическую активность.

Другие заявления физика

Как сообщал УНИАН, Высоцкий также пояснил, что война в Украине обязательно закончится, ведь с точки зрения физики не существует процессов, которые могут длиться бесконечно. Любое явление в мире имеет начало и конец – это фундаментальный принцип, распространяющийся и на общественные события.

По словам ученого, война является так называемым неравновесным процессом, а такие процессы по определению не могут существовать вечно.

