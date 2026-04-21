'ПриватБанк' обновил курс валют: доллар и евро стремительно растут

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 52,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 51,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 19 копеек и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой вырос на 27 копеек – до 52,63 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 21 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 21 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,89 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 20 апреля – 51,77 грн/евро).

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,50 гривниы за евро.

