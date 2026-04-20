'Украина хочет вступить в ЕС, но': Зеленский назвал страны, с которыми возможен оборонный союз

Президент Украины отметил, что Киев не ищет альтернативы вступлению в ЕС, однако союз Украины с Великобританией, Турцией и Норвегией мог бы стать самым сильным на континенте.

Украина сегодня выполняет роль укрепления для всей Европы, усиливая безопасность ЕС еще до официального членства, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Факты".

"Хотя Киев не ищет альтернативы вступлению в ЕС, однако союз Украины с Великобританией, Турцией и Норвегией мог бы стать самым сильным на континенте", – сказал президент Украины.

В то же время Зеленский отметил, что Украина хочет быть в ЕС, и он считает, что это все же произойдет.

Видео дня

"И я уверен, если некоторые представители ЕС не будут совершать ошибок, мы там и будем. Я бы так это сказал. Вопрос времени. Почему ошибок? Потому что мы сегодня уже укрепляем ЕС с точки зрения безопасности в первую очередь", – добавил он.

По мнению Зеленского, безопасность сегодня – это приоритет для всех континентов и, прежде всего, для Европы.

"Как бы больно это ни звучало для наших людей, согласно географии и рискам, мы являемся фортификацией для всей Европы. По крайней мере, с этой стороны. Безусловно, мы укрепляем Европу. Союз, который может быть гораздо сильнее. Я считаю, что союз таких стран, как Норвегия, Украина, Великобритания, Турция – это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу", – заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, в ходе диалога с турецкой стороной Украина отметила высокий уровень сотрудничества. Президент Украины подчеркнул, что военный ресурс Украины и Турции в совокупности превышает потенциал российской армии.

Хотя украинский лидер и отметил, что украинские защитники не уступают России, но у страны-агрессора большее количество людей.

"Есть разные моменты и элементы. Но Украина и Турция в партнерстве – эта армия сильнее. Начиная с контроля Черного моря, заканчивая контролем воздушного пространства", – поделился Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не ищет никакой альтернативы, и добавил, что наша страна, а также Норвегия, Великобритания, Турция очень сильны, поэтому могут усилить ЕС.

"Но и эти четыре страны по отдельности – это точно очень сильный союз", – считает Зеленский.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, дискуссии о потенциальном вступлении Украины в ЕС до 2027 года продолжаются. Она пояснила, что официально ЕС не позиционировал 2027 год как дату вступления Украины. Посол ЕС пояснила, что дата 2027 года была включена в обсуждение 20-пунктного мирного плана, который рассматривался некоторое время назад. Однако она не думает, что Евросоюз когда-либо официально одобрял эту дату. Матернова пояснила, что говорить о конкретной дате до завершения всех необходимых реформ – нецелесообразно.

Также мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка отметил, что Евросоюз не прекратил дискуссии о возможности вступления Украины в блок в 2027 году. По его словам, к дискуссии присоединились также страны, которые обычно считаются скептиками, среди которых Германия, Франция и Нидерланды. При этом он отметил, что пока нет четкой модели вступления Украины в ЕС, но он считает, что это не проблема. По его мнению, "суперуспехом" является то, что Евросоюз ведет активную дискуссию по этому поводу.

