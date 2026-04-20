Одинокие пенсионеры могут оформить социальную помощь, которая увеличит их пенсию.

1 марта в Украине прошла индексация пенсий, вследствие которой выплаты пенсионерам пересчитали. Многие пенсионеры думают, что никаких прибавлений к сумме в этом году больше не будет. Но это не так: помимо возрастной доплаты в 70, 75 и 80 лет есть также надбавка к пенсии для одиноких пенсионеров.

Мы разобрались, кому положена доплата к пенсии после 80 лет в Украине и как её оформить. Некоторые пожилые люди могут не знать о ней и таким образом не воспользоваться заслуженной льготой.

Кому положена надбавка к пенсии в Украине

Об этой разновидности доплат говорится в подпункте 6 пункта 13 Постановления Кабмина №261. Согласно документу, помощь одиноким пенсионерам Украина назначает лицам старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе со стороны посторонних людей.

В законе также уточняется, кто считается одиноким пенсионером. Таковыми по законодательству являются лица, у которых нет трудоспособных детей и внуков, обязанных содержать человека. Для доказательства этого факта в Пенсионном фонде могут потребовать справку о составе семьи.

К примеру, если ваш единственный ребенок имеет инвалидность или сам достиг пенсионного возраста, то уже считается нетрудоспособным. Тогда вам полагается доплата одиноким пенсионерам в Украине. Но если у вас есть трудоспособные дети или внуки (даже если они живут за границей), то надбавки не будет.

В свою очередь факт необходимости ухода должна установить врачебная комиссия, о чем выдается справка № 080-4/о. Чтобы получить направление на медкомиссию, пенсионеру нужно обратиться к семейному врачу. На основе упомянутой справки и назначается доплата одиноким пенсионерам старше 80 лет. Обращаться за ней следует в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Если заявление пенсионера будет одобрено, то пенсия 2026 у лица вырастет на 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что на данный момент составляет 1038 гривень. Именно эту сумму добавят к ежемесячным выплатам лица.

В законе упомянуты и другие категории украинцев, которым положена доплата к пенсии по уходу. К примеру, одинокие военнослужащие с инвалидностью могут получить надбавку не зависимо от возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: