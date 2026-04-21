Есть более важные вопросы: Мадьяр сделал заявление об арестованных активах 'Ощадбанка'

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении обсудить возвращение Украине арестованных активов "Ощадбанка".

Как пишет Telex, на пресс-конференции Мадьяр отметил, что будет обсуждать этот вопрос только после своего официально вступления в должность. При этом он добавил, что у него "есть более важные вопросы" к украинскому президенту.

Комментируя саму ситуацию с арестом украинских активов, Мадьяр отметил, что пока не знает всех деталей.

"Мы не знаем правду, мы тоже видели пропагандистские новости", – сказал он, добавив, что многие детали пока неясны.

Он также попросил проявить в этом вопросе "терпение и здравый смысл".

Ранее Зеленский в интервью "Фактам" сказал, что будет обсуждать с Мальяром вопрос возврата денег "Ощадбанка".

"Деньги хотелось бы вернуть все-таки. Будем говорить уже с Мадяром, я думаю, что должны вернуть", - заявил Зеленский, добавив, що экс-премьер Венгрии Виктор Орбан "украл" эти деньги.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии

5 марта в Венгрии задержали сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины – сотрудники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, совершавшими рейс между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация средств и золота "Ощадбанка" – ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

