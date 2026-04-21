Кошерная еда напрямую связана с еврейской культурой, хотя и не только.

Кошерная еда - это продукты и блюда, которые считаются пригодными к употреблению с точки зрения галахи, свода законов и правил жизни для верующих иудеев. Само по себе слово "кошерная" путем лингвистических преобразований возникло от термина "кашрут", который используется как раз для того, чтобы обозначить эту самую пригодность. Рассказываем, что такое кошерная еда у евреев и как она выглядит.

Какой должна быть кошерная еда - что можно и нельзя есть

Важно понимать, что у каждой отдельно взятой еврейской общины могут быть свои требования к кошерности пищи и, пусть и соответствовать требованиям, но все-таки немного отличаться между собой. Наиболее явно различия проявляются в период Песаха - иудейские хозяйки разных общин могут составлять абсолютно разное меню на праздники. Также многое зависит от степени ортодоксальности - верующие иудеи соблюдают запреты строже.

Тем не менее существует общий перечень того, что нельзя есть в кошерной еде, какой она должна быть и почему.

Видео дня

Мясо

Кошерными млекопитающими считаются только парнокопытные травоядные и никакие другие. То есть употреблять в пищу евреи могут говядину, баранину, козлятину, оленину и мясо любых животных, которые подходят под два требования - имеют раздвоенную пару копыт и жуют жвачку.

Свинья - некошерное животное, как и кролик, верблюд и даман. Эти четыре млекопитающих перечислены в Торе, и на употребление их мяса наложен строгий запрет. Дело в том, что свинья, кролик, верблюд и даман имеют только один признак кошерности, а не два, и мясо этих животных считается непригодным для пищи.

Свинье, кроме того, уделяется особое внимание.испокон веков. Она считается "грязным" животным, которое питается нечистотами, поэтому употреблять свинину в пищу отказываются даже неортодоксальные евреи и те, которые могут есть другую некошерную пищу.

Птица

Относительно птицы в Торе перечислены лишь хищные виды - их нельзя употреблять в пищу. Однако из-за того, что до сих пор нет возможности определить всех некошерных птиц, евреи едят лишь домашних - кур, индеек, перепелов, уток, гусей и голубей.

Тем, кто интересуется законами иудаизма, не лишним будет узнать, чем отличается кошерная курица от обычной, хотя обе - домашние. Дело здесь в принципах ее выращивания и в забое - умертвить курицу или другую птицу необходимо строго по правилам галахи.

ВАЖНО: евреям категорически запрещено употреблять в пищу кровь и продукты из крови, поэтому перед каждым забоем птицы ее отмачивают в воде, затем выкладывают на соль, которая впитывает кровь, и после снова тщательно омывают, избавляясь от некошерной составляющей.

Рыба

Рыба и другие обитатели водных глубин - это "парве", то есть, в переводе с идиш "ни молоко, ни мясо", а что-то "между", нейтральное. Это значит, что на рыбу мясные законы не распространяются, и ее можно употреблять, но нельзя смешивать с мясом и рыбой.

Тем не менее насчет рыбы тоже есть определенные правила, чем кошерная еда отличается от обычной. Для того, чтобы по отношению к рыбе можно было применить термин "кашрут", она должна быть с плавниками и чешуей. Например, осетр без чешуи, а лосось - с чешуей, поэтому икра первой рыбы некошерна, второй - кошерна.

Что касается морепродуктов, но здесь все проще - все моллюски и ракообразные, у которых нет ни чешуи, ни плавников считаются некошерными.

Молочные продукты

Все молочные продукты считаются таковыми, только если получены от кошерных животных, яркие тому примеры - коровье и козье молоко. Главное - в кошерной "молочке" не должно быть некошерных добавок и молочные продукты нельзя смешивать с мясными. Между употреблением первых и вторых должно пройти определенное время.

Овощи, фрукты и рыбу можно есть вместе с "молочкой", если они не контактировали между собой - иногда для соблюдения этого правила достаточно помыть руки после мяса, прежде чем трогать ими яблоко.

Овощи, фрукты, мед

Эти виды продуктов, как и рыба, называются "парве" и разрешены в пищу всегда, что особенно интересно в случае с медом, ведь пчела считается некошерным насекомым. Все дело в том, что пчела сама по себе мед не производит, а лишь переносит его, и этот нюанс позволил сладости попасть в разрешенный список.

Любые овощи, фрукты, крупы, сахар и муку евреи, живущие по законам кашрута, обязаны тщательно проверять и мыть, чтобы в этих продуктах не было насекомых, запрещенных Торой. Все они, кроме саранчи, а также земноводные и пресмыкающиеся считаются некошерными.

