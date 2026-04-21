Быстро меняют стиль, но недолговечные: эксперты о плюсах и минусах самоклеющихся обоев

Обои с готовым клеем легко поклеить даже абсолютно не имея опыте.

В отличие от традиционных обоев, наклеить которые – целое дело, самоклеящиеся обои монтируются быстро благодаря заводской клеевой основе.

Эксперты рассказали сайту Марты Стюарт, прослужит ли такой материал так же долго, как обычные обои. Также они дали несколько советов о том, как продлить срок их службы.

Достоинства и недостатки самоклеющихся обоев

Самоклеящиеся обои предлагают большую гибкость, чем традиционные обои. "Мне они нравятся для арендаторов, временных помещений, клиентов с маленькими детьми или клиентов, которые хотят поэкспериментировать со смелым узором", – говорит Линда Хейслетт, главный дизайнер и основатель LH Designs.

Кроме того, установка и демонтаж таких обоев занимают меньше времени и обходятся дешевле. "Самоклеящиеся обои очень легко наклеивать даже без опыта, поэтому это доступный вариант. Обычные обои можно снять со стены, но этот процесс очень грязный и долгий", – говорит Эмили Шоу, дизайнер интерьеров и создатель контента.

Самый большой недостаток самоклеящихся обоев – их недолговечность. "Со временем края могут начать отслаиваться, особенно в местах с повышенной влажностью или перепадами температуры. Они также могут немного смещаться, если были наклеены не идеально, поэтому у них не всегда получается идеально ровное, долговечное покрытие", – говорит Хейслетт.

Особенно следует остерегаться некачественных самоклеящихся обоев. "Они могут порваться и оставить следы, почти как если бы вы отклеили этикетку с упаковки, и она бы не отклеилась чисто", – говорит она.

Самоклеящиеся обои не подходят для ванных комнат с душевыми кабинами. "Постоянная влажность может преждевременно старить самоклеящийся клей, вызывая пузырьки или более быстрое отслаивание от стены", – говорит Майер.

Как избежать ошибок

При правильном нанесении самоклеящиеся обои могут прослужить несколько лет. Однако ошибки могут привести к тому, что они потеряют свою целостность уже через несколько месяцев.

Вот несколько факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, подходит ли самоклеящаяся пленка для вашего помещения:

Теплый и влажный климат не идеален для самоклеящихся обоев. Самоклеящиеся обои также плохо подходят для фактурных стен, которые чаще встречаются в домах со штукатуркой.

Солнечный свет также играет роль. "Такие помещения, как ванные комнаты, кухни или зоны с большим количеством прямого солнечного света, могут повлиять на прочность клея", – говорит Хейслетт. Тепло, влага и воздействие солнца могут привести к ослаблению клея со временем.

Материал и марка самоклеящихся обоев влияют не только на их долговечность, но и на удобство использования. "Бумага более высокого качества, как правило, толще, более податлива и позволяет чаще корректировать положение без разрывов и складок", – говорит Майер.

Хотя цена не всегда означает качество, важно не экономить на материалах. "Низкокачественные обои, наспех наклеенные на шероховатую, неровную или грязную поверхность, может начать пузыриться или отслаиваться в течение нескольких дней или недель", – говорит Майер.

Вот основные шаги по нанесению самоклеящихся обоев, которые обеспечат их долговечность:

Подготовка поверхности: стена должна быть чистой, гладкой и сухой. Шоу рекомендует использовать спирт, смешанный с водой, для удаления жира, а также безворсовые тряпки.

Наносите медленно: разглаживайте пузырьки воздуха по мере работы и используйте ракель, чтобы плотно прижать самоклеящиеся обои. Это обеспечивает прочное сцепление между основанием и обоями. А чем прочнее сцепление, тем дольше прослужат обои".

Избегайте прикосновения к липкой стороне: жир с ваших рук повлияет на ее липкость.

Также специалисты говорят, что нужно обратить внимание на края: следует аккуратно обрезать края канцелярским ножом и прижимать бумагу картоном, чтобы края надежно закрепились в углах. "Если бумага загнута вокруг куска молдинга или плохо разглажена, она может отклеиться", – говорит Шоу.

Как мыть пол без разводов и липкости

Напомним, что по словам специалистов, есть несколько причин, почему ваш пол может казаться грязным после мытья. Одна из них в том, что после использования швабры пол также лучше протирать свежим мопом или новой шваброй. Дело в том, что остатки моющего средства липкие, а к тому же они действуют как магнит для пыли, следов от обуви и шерсти.

