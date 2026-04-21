Магнитные бури 21 апреля: ученые рассказали, будет ли шторм

На выходных Землю накрыла 6-балльная магнитная буря, однако в понедельник ситуация стабилизировалась. Сегодня, сильного шторма также не ожидается, но кратковременная слабая магнитная буря все же возможна. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра все еще повышена из-за влияния корональной дыры на Солнце. В целом, ожидается, что геомагнитная активность будет относительно спокойной в течение следующих нескольких дней. Только сегодня есть вероятность небольшой магнитной бури.

Также сообщается, что 19 апреля на Солнце произошел выброс корональной массы. Предварительные прогнозы говорят, что он пройдет мимо нашей планеты, а если удар все состоится, то он будет слабым.

Магнитные бури уровня G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, но всё же могут влиять на самочувствие и технику. В такие дни некоторые люди жалуются на головную боль, усталость и перепады настроения. Возможны незначительные сбои в работе спутников и связи, а также слабые колебания электросетей.

Чтобы снизить влияние бури, стоит больше отдыхать, пить воду, избегать стресса и чрезмерных нагрузок. Метеочувствительным людям рекомендуется следить за прогнозами и соблюдать спокойный режим дня. В целом, бури уровня G1 не несут серьёзной угрозы, но игнорировать их влияние не стоит.

