Туск и Макрон обсудили совместные ядерные учения, – Politico

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что присутствие самолетов Rafale с атомными бомбами над Польшей не является его мечтой.

В понедельник, 20 апреля, лидеры Франции и Польши обсудили проведение совместных учений в рамках инициативы под эгидой Франции, направленной на привлечение союзников к системе ядерного сдерживания, сообщает Politico.

"Среди вопросов, которые мы рассмотрим, будут обмен информацией и совместные учения", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в польском портовом городе Гданьск в ответ на вопрос о сотрудничестве Франции с Польшей в ядерных вопросах.

Издание отметило, что Франция является единственной ядерной страной в Европейском Союзе. Ранее Макрон заявлял о "новом этапе французского сдерживания". Поясняется, что это исторический сдвиг, который будет предполагать усиление роли других европейских стран в сдерживании, начиная с участия в ядерных учениях.

По данным, к сотрудничеству в рамках так называемого "передового сдерживания" присоединяются Польша, а также Германия, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция.

В публикации отмечается, что Польша, которая не участвует в американской программе совместного использования ядерного оружия, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против России.

"Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству. Это эксклюзивная группа, в которую входят страны, понимающие необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, где нам нужны средства ядерного сдерживания", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как отмечает издание, Франция твердо убеждена, что окончательный контроль над применением ее ядерного оружия должен оставаться за Парижем. В то же время продолжаются обсуждения относительно размещения в будущем французских военных самолетов, оснащенных ядерным оружием, на территории стран-союзниц.

"Честно говоря, наличие самолетов Rafale с атомными бомбами над Польшей – это не моя мечта, но я надеюсь, что у вас нет таких планов", – сказал премьер Польши Дональд Туск Макрону.

По словам президента Франции, его команда будет обсуждать варианты с польскими коллегами, чтобы начать операции "в ближайшие месяцы".

Как указывается в статье, премьер-министр Польши высоко оценил готовность Франции защищать восточные границы Польши, в частности границы с Беларусью и российским эксклавом Калининград.

В частности, Туск не исключил возможности привлечения Франции к охране аэропорта Жешув-Ясионка, который играет ключевую роль в поставках оружия и гуманитарных грузов в Украину.

Сообщается, что Франция и Польша подписали соглашения об углублении оборонных связей в космической сфере и военном планировании. До конца текущего года Польша планирует приобрести французский военный телекоммуникационный спутник.

В администрации Макрона сообщили, что министры обороны обеих стран также обнародуют двусторонний план оборонного сотрудничества на 2026–2028 годы, направленный на расширение совместной военной деятельности и координации.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Франции, Париж вместе с Берлином и Лондоном будет работать над совместной дальнобойной баллистической ракетой наземного базирования в рамках инициативы ELSA (European Long-Range Strike Approach). Примечательно, что в будущем Франция хочет соединить свой гиперзвуковой глайдер V-MAX, разрабатываемый компанией Ariane Group, создав таким образом дальнобойную гиперзвуковую ракету. Париж планирует использовать эту ракету в качестве разгонного блока для глайдера V-MAX, что фактически превращает ее в ядерную.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он добавил, что Франция больше не будет сообщать цифры, касающиеся ядерного арсенала страны. Заявление Макрон сделал на фоне растущей неуверенности со стороны европейских лидеров в обязательствах США защищать Европу под собственным ядерным зонтиком. Президент Франции напомнил тем, кто осмелится нанести удар по Франции, о "невыносимой цене, которую это наложит на них".

