В народе православный праздник сегодня носит название Проклов день.

21 апреля по новому церковному календарю православные чтут память епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников, пострадавших за христианскую веру. Продолжается Проводная неделя - время особого поминовения усопших и посещения кладбищ.

Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, что под запретом, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, из-за чего большинство неподвижных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше.

При этом часть верующих по-прежнему придерживается юлианского календаря. Его использование остается правом отдельных религиозных общин и монастырей, которые продолжают отмечать праздники по старому стилю.

21 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают епископа Януария, священномученика Прокула и других, которые отдали жизнь за веру во Христа. По старому церковному стилю эта дата соответствует 4 мая.

Януарий, Прокул и их сподвижники жили в IV веке, во времена правления императора Диоклетиана. Тот был известен жестокими гонениями на христиан.

Согласно преданию, с юных лет Януарий посвятил себя служению Богу и позже был рукоположен в епископы. Во время гонений он поддерживал заключенных диаконов Соссия и Прокула, вместе с которыми молился в темнице. Когда об этом стало известно императору, Януария арестовали. Мучеников пытались заставить отречься от веры: их бросали в огонь, отдавали ни съедение диким зверям, но святые оставались невредимыми. В итоге по приказу Диоклетиана христиане были казнены.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

вспоминают мученика Феодора, что в Пергии, мать его Филипию, а также Диоскора, Сократа и Дионисия;

мучеников Исаакия, Аполоса и Кондрата;

святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.

С 20 по 26 апреля по церковной традиции длится Проводная неделя (Поминальная, Фомина). В это время совершаются заупокойные богослужения и панихиды, верующие молятся об упокоении душ усопших, посещают храмы и кладбища.

Вторник Проводной недели называют Радоницей, она считается главным поминальным днем после Пасхи. Смысл Радоницы - не в скорби, а в светлом поминовении и надежде на вечную жизнь. В этот день принято вспоминать умерших с благодарностью и спокойствием и молиться за упокой их душ.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 21 апреля православные верующие вспоминают святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других сподвижников, которые распространяли христианское учение в первые века.

Что можно и что нельзя делать на Радоницу

В православный праздник сегодня можно пойти в храм, отнести "панихидку", написать поминальные записки, а после пойти на кладбище. Главным в этот день считается молитва, которая, по верованиям, помогает душам усопших обрести покой.

В народной традиции существует особый обычай: к усопшим обращаются с просьбами о защите семьи, благословении детей на брак и помощи в здоровье.

У святого Прокла просят защитить дом, скот и хозяйство от нечистой силы. Считается, что в это время особенно важно проявлять милосердие и не отказывать в добрых делах.

Прямых ограничений на работу нет, но тем не менее от тяжелой работы советуют воздержаться. Можно наводить порядок в доме - считается, что в чистом жилище нечистой силе нет места.

В народной и церковной традиции Проводная неделя считается временем особого уважения к памяти умерших. Главным грехом считается неуважительное отношение к покойным - независимо от прижизненных обид, о них нельзя говорить плохо или с осуждением.

Запрещается злиться, сквернословить, повышать голос на детей и пожилых людей. Считается, что пасхальный период продолжается 40 дней, поэтому ссоры, уныние и негативные эмоции нежелательны.

На кладбище запрещено также распивать алкоголь, советуют не оставлять на могилах еду - лучше отдать кому-то из посетителей.

Среди народных запретов на Радоницу выделяют такие:

запрещается тяжелая работа, особенно связанная с землей (копание, посадка, посев) - это считается неуважением к умершим;

нельзя ставить ограду и проводить любые работы, требующие вбивания в землю - это может "потревожить" покойных и не будет дождя и урожая;

не следует шить - по поверьям, можно "зашить глаза" умершим;

нельзя рубить деревья - это может "навредить" усопшим;

запрещается делать побелку - чтобы не "выбелить глаза" покойным.

Также под запретом шумные праздники, свадьбы и веселье - время считается не для гуляний.

Народные приметы о погоде

По наблюдениям за природой в эти дни делали и прогнозы о погоде, лете и будущем урожае:

много цветов на черемухе - к сырому и прохладному лету;

чем раньше зацветет черемуха - тем жарче и суше будет лето;

зацвела ольха - можно идти в лес за сморчками;

цветущая яблоня - к теплому и благоприятному началу лета;

мелкий дождь идет - к затяжному ненастью;

много мерцающих звезд ночью - днем возможна гроза.

Если сегодня прогремит сильный гром - будет богатый урожай хлеба. В целом считается: чем активнее "просыпается" природа в этот день, тем более благоприятным будет сезон.

