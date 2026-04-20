Если ваша пенсия была начислена неверно, вы можете обжаловать решение Пенсионного фонда.

Не всем украинцам известно, что делать, если неправильно начислили пенсию. Иногда Пенсионный фонд может не учесть трудовой стаж или ошибочно рассчитать зарплату, из-за чего выплаты пенсионера окажутся заниженными. К счастью, такое решение можно обжаловать. Существует несколько способов, как увеличить пенсию в Украине.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, какие ошибки может допускать ПФУ при назначении выплат, и как обжаловать неправильное начисление пенсии людям, оказавшимся в такой неприятной ситуации.

Каковы наиболее распространенные ошибки при начислении пенсии

Как объясняет эксперт, самая распространенная причина неправильного начисления пенсии – не зачисление какого-либо периода стажа из-за ошибок в документах, отсутствие печатей, неправильное заполнение трудовой книжки или отсутствие записей в ней, либо неуплата взносов в Пенсионный фонд за определенный период. В таких случаях возможен необоснованный отказ в назначении пенсии по возрасту.

Вторая распространенная ошибка – неправильная оптимизация пенсии. Это исключение невыгодных периодов заработка из всего страхового стажа пенсионера. Если Пенсионный фонд делает это неправильно, то оптимизация негативно влияет на размер выплат. По словам адвоката, бывают случаи, когда человеку недоплачивали почти 2 тысячи гривень по этой причине.

Есть еще нюансы: если человек переходит со специальной пенсии (ее назначают военнослужащим, медикам, педагогам, государственным служащим) на стандартную по возрасту, то при начислении могут неправильно применить показатель среднего заработка. То есть, Пенсионный фонд учитывает ту среднюю зарплату, которая была на момент, когда лицу начисляли спецпенсию, а должен был бы учитывать ту сумму, которая есть на момент перехода на пенсию по возрасту.

Например, в этом году показатель средней зарплаты по Украине составляет примерно более 17 тысяч гривен, а в 2021 году был 9 тысяч гривен. Если учтены неправильные данные, то все начисления выплат будут производиться неверно.

Кроме того, Пенсионный фонд иногда не учитывает справку о заработках, полученных до 2000 года. Такой документ может существенно повлиять на размер пенсии.

Кто может проверить правильность начисления пенсии

Правильный размер пенсии проверяет не Пенсионный фонд. Это можно сделать самостоятельно – формула для начисления есть в Законе Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 27). Если же человек не знает, как правильно провести подсчеты, можно обратиться к адвокатам, предоставляющим такие услуги.

В случае выявления ошибок подается жалоба в Пенсионный фонд – ее тоже можно подать самостоятельно или с помощью специалиста.

Что делать, если отказали в пенсии или начислили неправильно

Адвокат назвала два способа, как обжаловать размер пенсии – досудебный и судебный. Под досудебным подразумевается обращение с жалобой в Пенсионный фонд на неправильные действия их сотрудников. Иногда это приводит к желаемому результату, но процент тех лиц, которым посчастливилось добиться перерасчета с помощью жалобы, очень мал.

Если человек написал заявление и после рассмотрения его не удовлетворил Пенсионный фонд, то нет смысла снова туда жаловаться. Нужно обращаться в суд.

Как обжаловать решение об отказе в назначении пенсии через Пенсионный фонд

Нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и указать в нем, с чем вы не согласны (например, с незачетом стажа за определенный период). Жалобу можно написать в произвольной форме, и Пенсионный фонд обязан ее рассмотреть. Документ можно отправить заказным письмом, подать через электронный кабинет на Портале электронных услуг ПФУ или самостоятельно подать в отделение.

Все это допускается, главное, чтобы у лица была отметка о том, что оно подало такую жалобу. Если человек направил документ заказным письмом, то отметкой будет считаться уведомление о его вручении. Если жалоба подавалась через электронный кабинет, то достаточно скриншота о подаче обращения. А в случае личного обжалования через отделение Пенсионного фонда, нужно получить отметку о регистрации жалобы в канцелярии ПФУ.

Стоит быть готовыми к тому, что обычные заявления очень редко дают положительный результат. Следующим местом, куда обращаться, если неправильно начислили пенсию, является суд. Здесь и понадобится отметка о подаче жалобы в ПФУ – так адвокаты смогут доказать, что пытались это сделать в досудебном порядке.

Куда жаловаться на Пенсионный фонд

В первую очередь, нужно получить от ПФУ отказ на жалобу. После этого нужно подготовить исковое заявление и уплатить судебный сбор (минимальный размер – 1331 гривна 20 копеек). Как правило, рассмотрение дела происходит в письменном производстве, без вызова сторон на заседание.

Адвокат назвала примерный срок обжалования решения Пенсионного фонда в суде. Законодательством предусмотрен двухмесячный период рассмотрения таких дел, но, к сожалению, наши суды очень сильно загружены, и поэтому часто не укладываются в такие сроки.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

