Действительно ли существуют птицы, которые охотятся на клещей: орнитолог раскрыл правду

Зарубежные СМИ все чаще пишут о птицах, которые якобы активно поедают клещей – в частности, о цесарках, которые являются едва ли не природными "санитарами" дворов. Орнитолог Виталий Грищенко рассказал УНИАН, существуют ли на самом деле пернатые, специализирующиеся именно на этих паразитах, и способны ли они заметно уменьшить их количество.

Действительно ли существуют птицы, которые активно поедают клещей, и какие из них наиболее эффективны?

По словам специалиста, среди птиц действительно есть много насекомоядных видов, которые питаются различной мелкой живностью – от муравьев и моллюсков до жуков и других беспозвоночных. Однако говорить о том, что существуют птицы, которые "специализируются" именно на поедании клещей, оснований нет. Он добавил, что клещи часто являются привычными "соседями" птиц. Они обитают в гнездах и входят в так называемую фауну птичьих гнезд.

"Но это не основа рациона, а лишь его незначительная составляющая. Фактически даже – случайные дополнения к нему. Примерно так же, как птицы, например, куры, когда гуляют во дворе, могут поедать червяков или другую мелкую живность – это лишь дополнение, а основную пищу они получают от хозяев", – пояснил орнитолог.

Почему именно цесарку часто называют "естественным истребителем клещей"?

Что касается цесарок, Грищенко отметил, что они не являются типичными для нашей природы. Это африканский вид, который у нас разводят преимущественно как домашнюю птицу – подобно курам или индюкам. Что касается популярного утверждения об "эффективности" этих птиц в поедании клещей, то орнитолог подчеркнул, что это скорее преувеличение.

"Куры могут поедать мелкую живность, если она попадается им во время выгула, но клещи для них слишком малы, чтобы наесться ими. В целом идея специально разводить птицу для борьбы с клещами непрактична. Птиц содержат прежде всего ради мяса или яиц, и чтобы получить качественные продукты – этим птицам нужно соответствующее питание. То, что они могут иногда поедать каких-то насекомых или паразитов – так сказать, побочный эффект", – рассказал орнитолог.

Кроме того, численность клещей в значительной степени зависит от наличия на этой территории животных. Паразитов обычно больше там, где есть скот, пастбища или дикие животные – именно в таких условиях они активно размножаются. И наличие или отсутствие кур во дворе существенной роли здесь не играет. Если же во дворе нет животных, то и большого количества клещей, как правило, не будет, добавил специалист.

Сколько клещей реально может съесть шелковая курица за день и достаточно ли этого, чтобы заметно уменьшить их количество на участке?

Орнитолог рассказал, что домашние куры вообще не являются частью дикой фауны в нашем регионе. Их предок – дикая банковская курица – происходит из Юго-Восточной Азии, откуда ее в свое время одомашнили и распространили по миру. Что касается уничтожения ими клещей, Грищенко подчеркнул, что, несмотря на то, что эти насекомые могут частично составлять рацион кур, на численность паразитов это вряд ли сильно повлияет.

"Ну, честно говоря, даже трудно сказать, потому что я с этим не сталкивался. Но это вряд ли как-то повлияет на численность. Ну, то есть птицы активно поедают различных беспозвоночных, насекомых, клещей и так далее, но не всегда их от этого становится меньше", – ответил орнитолог.

Кусают ли клещи самих птиц?

Специалист подчеркнул, что клещи – это очень большая и разнообразная группа паразитов, и разные их виды специализируются на разных животных. Те клещи, с которыми чаще всего сталкиваются люди, – это, в частности, иксодовые клещи.

У птиц также есть собственные виды клещей, которые могут паразитировать как на взрослых особях, так и на птенцах.

"На клювах иногда можно увидеть такие как бы наросты – это клещи сидят. То есть этого добра хватает на всех", – отметил Грищенко.

Впрочем, он добавил, что птичьи клещи обычно не представляют опасности для человека.

"Конечно, приятного мало, когда птичьи клещи по тебе начинают ползать, но они, по крайней мере, не представляют такой угрозы, как иксодовые клещи, которые цепляются к людям, к собакам, разным животным и могут переносить различные опасные заболевания, такие как энцефалит, в частности", – подытожил Грищенко.