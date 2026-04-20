Хрустящие деруны можно приготовить вообще без яиц с добавлением особенной муки.

Хрустящие деруны не оставляют равнодушным никого, особенно если подать их со сметаной и шкварками. Многие украинцы ещё по бабушкиной традиции добавляют яйца в тесто. На самом деле это совсем не обязательно, и даже без такого шага можно приготовить нежные изделия.

Мало кто знает, что можно делать драники без яиц, и они будут невероятно вкусными. Обычно этот ингредиент используют как "клей" для тертого картофеля. Но два других секретных продукта успешно заменяют яйца, придавая блюду нежность и хрустящую корочку.

Украинские драники - лучший рецепт без яиц

Чтобы приготовить действительно вкусные и золотистые деруны, рецепт классический рекомендуется немного изменить. Во-первых, вместо пшеничной муки используйте кукурузную - благодаря ей блюдо становится не "забитым", а легким и бархатистым внутри. К тому же такой продукт лучше удерживает влагу, благодаря чему картофельная масса не расползается на сковороде.

Во-вторых, в картофельные оладьи можно влить столовую ложку водки, медицинского спирта или коньяка. Этот секретный ингредиент нужен для того, чтобы изделия не впитывали лишнее масло при жарке, оставаясь воздушными. За время приготовления алкоголь бесследно испарится из блюда, поэтому о вкусе можете не волноваться.

Чтобы сделать аппетитные драники, рецепт предлагает подготовить такие ингредиенты:

килограмм картофеля;

средняя луковица;

зубчик чеснока;

две столовые ложки кукурузной муки;

столовая ложка водки;

пять столовых ложек подсолнечного масла;

любимые специи и соль.

Картофель и лук очистите и промойте. Первый овощ натрите на крупной терке, а второй - на мелкой. Перед тем, как приготовить деруны, тертые овощи заверните в марлю и переложите в сито. В большую миску тщательно отожмите лишнюю жидкость. Дайте этой воде постоять 5 минут, слейте верхний слой и верните к овощной массе осадок с крахмалом.

В тесто на деруны без яиц вмешайте кукурузную муку, тертый чеснок, алкоголь, соль, специи. Тщательно перемешайте массу, а тем временем на сковороде разогрейте пару ложек масла. Выложите смесь ложкой на горячую поверхность в форме тонких оладий. На среднем огне жарьте около 4 минут с каждой стороны, подливая масло при необходимости.

На этом драники без яиц с мукой готовы - выложите их на салфетки для впитывания остатков жира. Подавайте изделия со сметаной, шкварками, грибами и другими добавками, которые вам нравятся.

