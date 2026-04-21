Неврологи назвали 5 привычек, от которых стоит отказаться уже сегодня

Важное значение для здоровья мозга имеет ваше питание.

Ваш мозг работает круглосуточно, непрерывно обрабатывая информацию, регулируя настроение и обеспечивая функционирование организма. Многие уделяют внимание здоровью сердца или весу, полностью забывая о необходимости заботиться о мозге.

Люди начинают бить тревогу, когда у них появляется забывчивость, затуманенность сознания или проблемы с концентрацией внимания. Правда в том, что у многих из нас есть ежедневные привычки, которые вредят мозгу, рассказывает ресурс Eating Well. Неврологи назвали 5 вредных привычек, от которых стоит отказаться уже сегодня.

1. Отношение ко сну как к чему-то необязательному

Во время сна ваш мозг очень активен, поскольку он выполняет необходимые процессы для обеспечения оптимального функционирования организма. Сертифицированный невролог Кимберли Идоко подчеркивает, что во время сна мозг очищается от отходов и фиксирует информацию.

"Когда сон сокращается или становится фрагментарным, эти процессы остаются незавершенными, что приводит к нарушению функций", – добавляет врач.

Именно хроническое недосыпание связывают с ухудшением когнитивных функций и риском неврологических заболеваний.

"При хроническом недосыпании или нелеченном апноэ мозг получает меньше восстанавливающего глубокого сна и больше фрагментации, что влияет на консолидацию памяти, регуляцию эмоций, здоровье сосудов и ночные очистительные системы мозга", – добавил доктор Раб Наваз Хан.

2. Сидячий образ жизни и недостаточная физическая активность

Длительное сидение без перерывов также может незаметно негативно влиять на здоровье мозга. Такой образ жизни нарушает кровообращение в мозге, метаболическое здоровье и эластичность сосудов, что имеет большое значение, поскольку поражение мелких сосудов является основной причиной когнитивного старения, объясняет доктор Хан.

Исследования показывают, что даже легкие физические упражнения могут помочь улучшить когнитивные способности, память и исполнительные функции.

3. Постоянная цифровая стимуляция и многозадачность

Постоянное переключение между задачами, смартфонами, электронной почтой и социальными сетями может вызвать значительную нагрузку на мозг, говорит Кимберли Идоко.

"Постоянный цифровой поток информации удерживает мозг в состоянии повышенной готовности. Внимание распыляется, и условия, необходимые для работы памяти и эмоциональной регуляции, не создаются в полной мере", – пояснила невролог.

Многозадачность может еще больше ухудшить ситуацию, добавляет невролог Уильям Скотт Бергин. Вопреки распространенному мнению, мозг не может выполнять две задачи одновременно, а каждое переключение между задачами требует внимания и ресурсов.

4. Употребление большого количества чрезмерно обработанных продуктов

Пищевые привычки тоже могут влиять на здоровье вашего мозга. Постоянные перекусы в течение дня, употребление сладких напитков способствуют росту уровня инсулина и вызывают так называемый метаболический хаос.

"Частое употребление чрезмерно обработанных продуктов связано с повышенным окислительным стрессом и воспалением, в частности в мозге. Эти метаболические эффекты могут нарушать регуляцию глюкозы и снижать энергоэффективность, что может проявляться в виде затуманенности сознания и снижения когнитивной выносливости", – добавляет доктор Идоко.

5. Игнорирование проблем со слухом

Слух – это важный аспект когнитивного здоровья, который часто остается без внимания.

"При нелеченной потере слуха или постоянном воздействии громких звуков мозг вынужден прилагать больше усилий только для расшифровки звуков, что увеличивает когнитивную нагрузку и может снизить социальную активность, а оба эти фактора связаны с ускоренным когнитивным спадом", – отмечает Хан.

Поскольку проблемы со слухом развиваются постепенно, их легко игнорировать. Однако своевременное лечение может способствовать поддержанию здоровья мозга в долгосрочной перспективе.

Как поддерживать здоровье мозга

Избавиться от привычек бывает непросто, но вы можете внедрить несколько небольших навыков, которые помогут вам сделать значительный шаг на пути к улучшению здоровья мозга.

Неврологи советуют придерживаться стабильного режима сна и ограничить время использования электронных устройств перед сном.

В течение дня старайтесь больше двигаться. Длительные периоды сидения "разбивайте" физической активностью.

Давайте мозгу время на отдых, а также следите за питанием. Ешьте больше минимально обработанных продуктов и сбалансированных блюд.

Важно также оставаться интеллектуально активным человеком: поддерживайте остроту ума, постоянно обучаясь, читая и решая различные умственные задачки.

Ранее невролог рассказал, как снизить риски появления деменции. В частности, он советует изучать иностранные языки, поскольку это улучшает ваше внимание и рабочую память, а также может изменить структуры в вашем мозге.

