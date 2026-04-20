Разбираемся, как и где хранить майонез в открытой пачке или банке и как долго он так может стоять.

Майонез - магазинный или домашний - это один из тех продуктов, которые есть в холодильнике практически у каждого. Без него не обходятся ни салаты, ни бутерброды, ни соусы для пикника. Но мало кто задумывается - а не храним ли мы его дольше, чем следует? Этот продукт, несмотря на репутацию "опасного", портится не так быстро - кислота в его составе сдерживает рост бактерий. Но правила хранения для него все же существуют. Рассказываем, сколько времени нужно, чтобы открытый майонез испортился, и как понять, что его уже пора выбросить.

Сколько можно хранить открытый майонез

С этим вопросом обратились к двум экспертам - магистру наук, сертифицированному диетологу из компании "Nourished by Taylor" в Сан-Антонио, штат Техас, Тейлор Макклелланд Ньюман и сертифицированному диетологу (R.D.N.) и лицензированному диетологу (L.D.N.) из компании "Full-Filled Nutrition" в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Молли Снайдер, пишет издание Better Homes & Gardens.

Видео дня

Оба специалиста дали однозначный ответ: магазинный майонез после вскрытия хранится в холодильнике около двух месяцев. Но в течение этого времени его нужно периодически проверять на признаки порчи - резкий запах или изменение цвета.

С домашним майонезом все строже: поскольку он готовится из сырых яиц и не содержит консервантов, то и срок его хранения значительно короче. Продукт домашнего приготовления хранят исключительно в холодильнике не более недели, а в идеале - четыре дня после приготовления.

Как хранить открытый майонез

Чтобы майонез дольше оставался свежим, важно соблюдать несколько простых правил:

закрытую банку можно держать в прохладном сухом месте - например, в кладовой - до момента вскрытия;

после открытия майонез необходимо поставить в холодильник и хранить при температуре не выше 4°C.

В таких условиях он сохраняет свежесть около двух месяцев или до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Отдельного внимания заслуживает хранение майонеза в жаркое время года, во время барбекю или пикника. "Если вы находитесь в помещении или на открытом воздухе при температуре ниже +32°C, майонез можно оставлять до двух часов. Однако, если температура превышает +32°C, этот промежуток времени сокращается до одного часа", - говорит Ньюман.

Как понять, что испортился майонез

Если сомневаетесь, что майонез можно есть - лучше выбросить. Особенно, если на банке или в самом продукте заметны явные признаки порчи. На что нужно обратить внимание:

майонез поменял цвет;

появился кислый или неприятный запах;

на поверхности видна плесень;

текстура стала неоднородной - с комками или расслоением.

Если хотя бы один из этих признаков присутствует - продукт однозначно пора выбросить.

Вас также могут заинтересовать новости: