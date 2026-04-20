Майонез - магазинный или домашний - это один из тех продуктов, которые есть в холодильнике практически у каждого. Без него не обходятся ни салаты, ни бутерброды, ни соусы для пикника. Но мало кто задумывается - а не храним ли мы его дольше, чем следует? Этот продукт, несмотря на репутацию "опасного", портится не так быстро - кислота в его составе сдерживает рост бактерий. Но правила хранения для него все же существуют. Рассказываем, сколько времени нужно, чтобы открытый майонез испортился, и как понять, что его уже пора выбросить.
Сколько можно хранить открытый майонез
С этим вопросом обратились к двум экспертам - магистру наук, сертифицированному диетологу из компании "Nourished by Taylor" в Сан-Антонио, штат Техас, Тейлор Макклелланд Ньюман и сертифицированному диетологу (R.D.N.) и лицензированному диетологу (L.D.N.) из компании "Full-Filled Nutrition" в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Молли Снайдер, пишет издание Better Homes & Gardens.
Оба специалиста дали однозначный ответ: магазинный майонез после вскрытия хранится в холодильнике около двух месяцев. Но в течение этого времени его нужно периодически проверять на признаки порчи - резкий запах или изменение цвета.
С домашним майонезом все строже: поскольку он готовится из сырых яиц и не содержит консервантов, то и срок его хранения значительно короче. Продукт домашнего приготовления хранят исключительно в холодильнике не более недели, а в идеале - четыре дня после приготовления.
Как хранить открытый майонез
Чтобы майонез дольше оставался свежим, важно соблюдать несколько простых правил:
- закрытую банку можно держать в прохладном сухом месте - например, в кладовой - до момента вскрытия;
- после открытия майонез необходимо поставить в холодильник и хранить при температуре не выше 4°C.
В таких условиях он сохраняет свежесть около двух месяцев или до истечения срока годности, указанного на этикетке.
Отдельного внимания заслуживает хранение майонеза в жаркое время года, во время барбекю или пикника. "Если вы находитесь в помещении или на открытом воздухе при температуре ниже +32°C, майонез можно оставлять до двух часов. Однако, если температура превышает +32°C, этот промежуток времени сокращается до одного часа", - говорит Ньюман.
Как понять, что испортился майонез
Если сомневаетесь, что майонез можно есть - лучше выбросить. Особенно, если на банке или в самом продукте заметны явные признаки порчи. На что нужно обратить внимание:
- майонез поменял цвет;
- появился кислый или неприятный запах;
- на поверхности видна плесень;
- текстура стала неоднородной - с комками или расслоением.
Если хотя бы один из этих признаков присутствует - продукт однозначно пора выбросить.