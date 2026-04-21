Эти модели – вне конкуренции: названы самые популярные в Украине авто из Китая

Среди новых легковых автомобилей китайского производства наибольшим спросом пользуется BYD Leopard 3.

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Общий объем машин из Китая уменьшился на 5% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Преобладающую часть составляли новые автомобили – 2230 единиц (+3%), а подержанные – лишь 378 (–36%).

Доля электромобилей среди легковых автомобилей из Китая составила 58% против 83% годом ранее.

Если говорить об отдельных моделях, то среди новых легковых автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользуется компактный электрический внедорожник BYD Leopard 3. На фоне конкурентов модель выделяется ярким современным дизайном. Среди других преимуществ – передовые (как для своего ценового сегмента) технологии.

ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Leopard 3 – 216 шт.; BYD Sea Lion 06 – 181 шт.; Volkswagen ID. UNYX – 125 шт.; Zeekr 001 – 120 шт.; BYD Song Plus – 88 шт.

Среди подержанных автомобилей китайского производства наибольшим спросом в Украине пользуется среднеразмерный кроссовер Buick Envision. При этом очень близко к нему находятся две модели BYD.

ТОП-5 моделей подержанных легковых автомобилей из Китая:

Buick Envision – 39 шт.; BYD Song Plus – 30 шт.; BYD Song L – 30 шт.; Zeekr 001 – 21 шт. Volvo S90 – 18 шт.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнился 5,1 тыс. дизельных автомобилей (на 8% меньше, чем в прошлом году). Среди новых дизельных легковых автомобилей лидером авторынка выступает Renault Duster, который традиционно пользуется очень большой популярностью в Украине.

Кроме того, в прошлом месяце автопарк страны пополнился 13,1 тыс. бензиновых легковых автомобилей, что на 22% больше, чем в прошлом году. Лидером по популярности среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями остается Hyundai Tucson.

