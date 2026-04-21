США направили на Ближний Восток три атомных авианосца, – Forbes

Авианосец USS Gerald R. Ford вместе с эсминцами класса "Арли Берк" USS Mahan 9 (DDG-72) и USS Winston S. Churchill (DDG-81) прошли через Суэцкий канал в минувшие выходные.

Продолжается рекордное по продолжительности пребывание в море новейшего и крупнейшего действующего атомного суперавианосца ВМС США. По состоянию на воскресенье авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) находится в море уже 299 дней, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что атомный суперавианосец ВМС США побил рекорд послевоенной эпохи в 294 дня, установленный авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN-72) во время его развертывания в 2019–2020 годах.

Более того, как говорится в публикации, представители ВМС США отметили, что USS Gerald R. Ford может находиться в плавании до 11 месяцев, что равно и даже превосходит 332-дневную командировку USS Midway (CVA-41). Приводятся данные, что оно длилось с 10 апреля 1972 года по 3 марта 1973 года, в разгар войны во Вьетнаме.

"Эта миссия осталась эталоном для долгосрочных операций авианосцев, за что CVA-41 получил Почетную грамоту Президента", – сообщило издание.

Добавляется, что авианосец CVN-78 и суда его сопровождения в настоящее время действуют в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США в Красном море.

Издание напомнило, что авианосная ударная группа "Джеральд Р. Форд" ранее находилась в водах между Африкой и Аравийским полуостровом, когда в середине марта на флагманском суперавианосце вспыхнул пожар. Это вынудило его вернуться в порт для ремонта.

Известно, что сначала авианосец направился на Крит, а затем в хорватский город Сплит, откуда 2 апреля он отплыл, возобновив боевые операции.

Наращивание флота продолжается

Как отмечает издание, развертывание на Ближнем Востоке было неожиданным, и в феврале авианосец USS Gerald R. Ford был перенаправлен в этот регион после выполнения задач в Карибском бассейне.

"Хотя корабль оставался в Красном море, он оказывал поддержку авианосцу CVN-72, который в январе был отправлен в Аравийское море после предварительного выполнения задач в Южно-Китайском море", – говорится в статье.

Указывается, что авиационные группы с обоих атомных авианосцев нанесли воздушные удары по Ирану в рамках продолжающейся операции "Эпическая ярость" – конфликта, который начался 28 февраля 2026 года и длится уже более семи недель.

По данным издания, Военно-морские силы США продолжают направлять на Ближний Восток новые военные корабли, в частности третий атомный суперавианосец.

Примечательно, что десятый и последний суперавианосец класса "Нимиц" USS George H.W. Bush (CVN-77) в настоящее время проходит мимо южной оконечности Африки у мыса Доброй Надежды и может прибыть в этот регион в ближайшие дни.

Ранее УНИАН сообщал, что 12 марта на борту американского авианосца произошел масштабный пожар, который длился более 30 часов. По данным Центрального командования США, пожар удалось локализовать. Сообщалось, что жертв не было, но двое моряков получили травмы, не угрожающие их жизни. Пожар не имел связи с боевыми действиями. Известно, что в результате инцидента более 600 членов экипажа лишились своих кают и вынуждены спать прямо на полу и столах. Всего на борту находится около 4500 человек. В СМИ выдвигалась версия, что это был саботаж. Отдельные западные издания предположили, что пожар могли умышленно устроить сами моряки из-за усталости и затянувшейся миссии. Однако никаких доказательств этому предположению нет.

Также мы писали, что оценки на фоне длительного боевого развертывания корабля указывают на то, что авианосец может оказаться вне строя до двух лет из-за накопившихся технических неисправностей и отложенного обслуживания. По данным, USS Gerald R. Ford с момента ввода в эксплуатацию сталкивается с многочисленными проблемами – от неисправностей электромагнитных катапульт до сбоев в системах аэрофинишеров. Примечательно, что авианосец был задействован в боевых операциях еще до полной готовности. По мнению экспертов, это только ухудшило ситуацию с его техническим состоянием.

