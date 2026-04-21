Промчалась неуловимая тень: возле Чернобыля заметили очень быстрое животное (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике удалось зафиксировать зайца. Об этом сообщили специалисты учреждения.

"Едва заметное движение в траве, и уже через мгновение их нет: только легкое дрожание стеблей выдаёт, что здесь только что промчалась эта неуловимая тень. Они двигаются легко и стремительно, словно знают каждую тропинку, каждый изгиб дороги", - рассказывают исследователи.

Они отмечают, что большие уши этого животного улавливают малейший звук, а сильные лапы мгновенно уносят прочь от опасности.

Видео дня

"В этом быстром ритме и заключается их жизнь: дикая, свободная и удивительно гармоничная", - подчеркивают ученые.

Что известно о зайцах

Это род млекопитающих семейства зайцевых, включающий 35 видов, распространенных по всему миру, кроме Австралии. Отличаются длинными ушами, коротким приподнятым хвостом, недоразвитыми ключицами, длинными задними ногами, благодаря чему передвигаются прыжками. Зайцы очень быстро бегают: заяц-русак может достигать скорости 70 км/ч.

На территории Украины распространены два вида: именно заяц серый (заяц европейский, или русак (Lepus europaeus) и заяц белый (заяц-белик, или беляк (Lepus timidus) - редкий в пределах Украины. Из-за малой численности белый заяц занесен в Красную книгу Украины, однако в зимнее время, когда проводятся охоты, два вида слабо различаются в полевых условиях.

Заяц серый (русак) - ночное животное, но меняет поведение весной во время гона. Тогда зайцев можно увидеть днем, когда они гоняются друг за другом по полям. Длина тела животного - до 70 см, хвоста - до 12 см, вес может достигать 10 кг. Задние ноги у русака намного длиннее передних.

Треть своей жизни эти животные тратят на поиск пищи. Когда русаки сталкиваются с хищниками, полагаются на опережение на открытом пространстве. В случае смертельной опасности может искать защиты у людей.

Новости Чернобыльского заповедника

Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне заметили сон-траву - редкое растение. По словам исследователей, это волшебный весенний цветок, о котором в народе сложилась красивая легенда. Говорят, что когда-то она была обычным растением, но однажды в ее густой листве спряталась нечистая сила. Архангел поразил растение молнией, чтобы изгнать зло. От этого цветок как будто "заснул", а его лепестки стали мягкими и склонились к земле. С тех пор, согласно легенде, сон-трава обрела способность наводить сон и защищать человека от злых сил.

