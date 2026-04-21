Эти цветы будут цвести все лето: что посадить весной

Есть растения, которые могут радовать глаз до первых заморозков.

Некоторые хозяйки мечтают о том, как сделать вечно цветущую клумбу и подбирают растения, способные дольше других радовать глаз, а есть и те, кого беспокоит более приземленная тема – что посадить от клещей. Если высадить подходящие растения весной, то можно добиться того, что они будут цвести не только все лето, но и до первых заморозков.

Долго цветут однолетние растения агератум (цветок нити), ангелония, веерный цветок (сцевола), калибрахоа, портулак, пентас, петуния, бархатцы, бальзамин, бегония, космос (космея), лантана, алиссум, целозия и цинния, пишет Southern Living.

УНИАН узнал у садоводов, что в Украине эти цветы можно выращивать в разных регионах, но лучше всего их подбирать под тот тип климата, который им лучше всего подойдет. В южной части нашей страны стоит сажать те растения, которым нужно больше солнца, в северных – теневыносливые и влаголюбивые, а в центральных – универсальные (могут расти как в тени, так и на солнце).

Какие цветы посеять, чтобы цвели все лето в южных регионах

Например, в Одесской и Николаевской областях, которым свойственна очень высокая температура летом, можно посадить портулак, циннию и ангелонию.

Портулак хорошо растет на бедных песчаных почвах, особенно – если они имеют дренаж. Циннии для отличного роста нужна хорошо дренированная земля. А для того, чтобы долго цвели ангелонии, необходимо обеспечить не только дренаж, но и подобрать плодородную почву.

Также на юге нашей страны хорошо растут лантана, пентас и агератум. Пентас можно сажать не только на полностью освещенных участках, но и в местах с легкой полутенью. Главное условие – хорошо дренированная почва.

Агератум – неприхотливое растение, которому подходит умеренно плодородный грунт. Пентас способен расти как на песчаных почвах, так и на участках с хорошим дренажем. При этом для обильного цветения ему требуется достаточное количество солнечного света.

Теперь вы знаете, как называются цветы, которые цветут всё лето в южных областях. Также там хорошо растет целозия. Она предпочитает полное солнечное освещение и нуждается в плодородной, хорошо дренированной почве.

Какие цветы сажать весной, чтобы цвели все лето в северных регионах

Например, в Черниговской и Черкасской областях можно высадить веерный цветок, бегонию и бальзамин.

Для веерного цветка не будет проблемой жара, но он предпочитает влажную почву, которая имеет хороший дренаж. Бегония и бальзамин более требовательны: им необходим плодородный, влажный и хорошо дренированный грунт.

Если вы не знаете, какие цветы посадить на даче, чтобы цвели все лето, то оптимальный вариант – выбрать универсальные растения:

Калибрахоа.

Петунию.

Бархатцы.

Космею.

Алиссум.

Для калибрахоа, петунии и бархатцев лучше выбирать солнечные участки и поддерживать почву влажной и хорошо дренированной.

Космею также лучше высаживать на солнечных участках. Алиссум менее требователен – может расти как на солнце, так и в полутени.

